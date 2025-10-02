Matheus Gabriel promete "tomar o cinturão" de Carlos Henrique no UFC BJJ

Na quarta-feira (1), véspera da terceira edição do 'UFC BJJ', uma cena chamou a atenção durante as tradicionais encaradas pré-evento. Protagonistas do 'co-main event' do show, os brasileiros Matheus Gabriel e Carlos Henrique quase se estranharam após o primeiro tentar tocar no cinturão do campeão peso-leve (70 kg) da organização. E, ao que parece, o ocorrido serviu para ilustrar de forma simbólica o que o desafiante pretende fazer na noite de quinta-feira (2), no UFC Apex, em Las Vegas (EUA).

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, o amazonense Matheus Gabriel ressaltou que chega para o duelo contra seu conterrâneo disposto a "tomar" o cinturão de Carlos Henrique. O desafiante ainda mostrou bastante confiança e normalizou a tensa interação com o oponente durante a encarada, na véspera do evento, quando tentou tocar na cinta e foi rechaçado pelo rival.

"A gente se conhece, já lutamos uma vez de quimono - eu ganhei. Mas sem quimono é totalmente diferente, é outra história, eu entendo. Entendo que é diferente para caramba, e agora a gente vai fazer essa prova dos nove no No-Gi. Ele é um cara muito experiente no No-Gi e eu gosto de me desafiar, não tenho problema com ou sem quimono. Treinei bastante para essa luta e vim para tomar o cinturão dele. A gente teve um embate na encarada, mas é normal, faz parte do processo, parte do entretenimento também", afirmou Matheus, tricampeão mundial de jiu-jitsu na faixa-preta.

Sonho realizado

Como muitos atletas dos esportes de combate, Matheus também cresceu tendo no UFC um dos principais exemplos de excelência e competição de alto nível. Por isso, o faixa-preta amazonense celebra a oportunidade de realizar um sonho ao fazer parte da nova empreitada da companhia liderada por Dana White, que tem investido na expansão dos seus negócios do MMA para outras modalidades, como o jiu-jitsu.

"É muito gratificante estar lutando esse evento. Nós, do jiu-jitsu, somos muito abençoados pelo UFC estar dando essa oportunidade para todos, de estar fazendo o UFC BJJ agora, para a comunidade do esporte. E para mim, é um sonho. Desde moleque eu acompanho o UFC. Ver os lutadores que sou muito fã e hoje estar na organização podendo lutar, é muito gratificante. E (ainda mais) pelo título. Sou um cara muito abençoado. Estar fazendo minha estreia aqui e pelo título. Não tinha como ser melhor. Com certeza, eu vim para pegar esse cinturão", concluiu o faixa-preta.

Além do 'co-main event' 100% verde-amarelo, a terceira edição do UFC BJJ contará com outra disputa de título no card programado para esta quinta-feira, em Las Vegas. Na luta principal da noite, o cinturão peso-galo (61 kg) estará em disputa, entre o atual campeão Mikey Musumeci e o desafiante Keven Carrasco.

