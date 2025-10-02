Mano Menezes lamenta gol sofrido no fim, mas valoriza ponto conquistado pelo Grêmio

Com um gol já nos últimos minutos, o Grêmio não conseguiu segurar sua vantagem e empatou em 1 a1 com o Santos nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Mano Menezes lamentou o tento sofrido no fim, mas vê como justa a igualdade no placar.

"Para mim, o ponto é justo. Sempre falo que o futebol não é um jogo de justiça. Naquela hora, ainda mais daquele jeito, nós não podíamos sofrer o gol. Nem foi uma cobrança com uma qualidade tão boa, ela entrou baixa deixamos essa bola baixa passar e sofremos o gol", disse Mano Menezes.

Fim de jogo: Santos 1×1 #Grêmio

Com gol de Edenilson, empatamos com o Santos, na Vila Belmiro. Voltamos a campo no próximo sábado, diante do RB Bragantino, também fora de casa.#SANxGRE #Brasileirão2025 pic.twitter.com/vMHCUhV9xA ? Grêmio FBPA (@Gremio) October 2, 2025

Nível caiu

Em seguida, Mano admitiu que, durante o jogo, com as substituições, o Grêmio perdeu intensidade e não aguentou com a pressão santista.

"A partir de um determinado momento, como era natural, quando fomos perdendo jogadores importantes, a equipe não reteve mais a bola na frente. A equipe não encontrou mais a saída que era necessária para não tomar uma pressão como tomamos nos últimos minutos de jogo com a bola parada. Isso que foi, na verdade, que nos tirou os outros dois pontos que não levamos", afirmou Mano.

LUCAS UEBEL / GREMIO FBPA