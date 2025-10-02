Mano Menezes lamenta gol sofrido no fim, mas valoriza ponto conquistado pelo Grêmio
Com um gol já nos últimos minutos, o Grêmio não conseguiu segurar sua vantagem e empatou em 1 a1 com o Santos nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Mano Menezes lamentou o tento sofrido no fim, mas vê como justa a igualdade no placar.
"Para mim, o ponto é justo. Sempre falo que o futebol não é um jogo de justiça. Naquela hora, ainda mais daquele jeito, nós não podíamos sofrer o gol. Nem foi uma cobrança com uma qualidade tão boa, ela entrou baixa deixamos essa bola baixa passar e sofremos o gol", disse Mano Menezes.
Em seguida, Mano admitiu que, durante o jogo, com as substituições, o Grêmio perdeu intensidade e não aguentou com a pressão santista.
"A partir de um determinado momento, como era natural, quando fomos perdendo jogadores importantes, a equipe não reteve mais a bola na frente. A equipe não encontrou mais a saída que era necessária para não tomar uma pressão como tomamos nos últimos minutos de jogo com a bola parada. Isso que foi, na verdade, que nos tirou os outros dois pontos que não levamos", afirmou Mano.
LUCAS UEBEL / GREMIO FBPA
- Com 23 pontos após 26 jogos, o Grêmio é o décimo colocado no Campeonato Brasileiro. A próxima partida do Imortal é neste sábado, contra o RB Bragantino, às 19h30 (de Brasília).