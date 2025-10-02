Lille vence a Roma pela segunda rodada da Liga Europa

Pela segunda rodada da Liga Europa, no Estádio Olímpico, o Lille teve uma vitória muito importante em cima da Roma. Com gol de Hakon Arnar Haraldsson, o time francês fez 1 a 0 em cima dos italianos.

Situação da Tabela

Com a vitória, o Lille a parte de cima da tabela, com seis pontos. Do outro lado, a Roma continua com três pontos, ocupando o meio da tabela.

? Resumo do jogo

?? ROMA 0 X 1 LILLE ??

? Competição: Liga Europa



?? Local: Estádio Olímpico de Roma



? Data: 02 de outubro de 2025 (quinta-feira)



? Horário: 13h45 (de Brasília)

Gol

? Hakon Arnar Haraldsson, aos 6? do 1ºT (Lille)

Como foi o jogo?

Primeiro tempo

Após um erro de troca de passes do time italiano, o islandês Haraldsson acabou aproveitando para abrir o placar para o Lille, finalizando de direita. A equipe francesa aproveitou a falha e balançou as redes.

Segundo tempo

Aos 39 minutos, depois de um escanteio da Roma, a bola tocou no braço de Aissa Mandi dentro da área. O árbitro Eric Lambrechts, com auxílio do VAR, marcou pênalti para os italianos.

Na cobrança, o goleiro Berke Ozer foi protagonista. Primeiro, defendeu a batida de Artem Dovbyk, que chutou no canto esquerdo. Por invasão, o árbitro mandou repetir. Na segunda tentativa, o camisa 9 da Roma foi novamente para a cobrança. Ele escolheu o mesmo lado para bater, mas parou em Ozer. Como o goleiro se adiantou, a cobrança foi refeita pela terceira vez. Dessa vez, Matías Soulé assumiu a responsabilidade e chutou no canto direito, mas o arqueiro turco brilhou mais uma vez, defendendo o lance e garantindo a vitória do Lille.

Próximos jogos

Roma

? Fiorentina x Roma (Campeonato Italiano)



? Data e horário: 05/10 (Domingo) às 10h00 (de Brasília)



? Local: Stadio Artemio Franchi

Lille

? Lille x PSG (Campeonato Francês)



? Data e horário: 05/10 (Domingo) às 15h45 (de Brasília)



? Local: Stade Pierre Mauroy

