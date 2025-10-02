Lille vence a Roma pela segunda rodada da Liga Europa
Pela segunda rodada da Liga Europa, no Estádio Olímpico, o Lille teve uma vitória muito importante em cima da Roma. Com gol de Hakon Arnar Haraldsson, o time francês fez 1 a 0 em cima dos italianos.
Situação da Tabela
Com a vitória, o Lille a parte de cima da tabela, com seis pontos. Do outro lado, a Roma continua com três pontos, ocupando o meio da tabela.
? Resumo do jogo
?? ROMA 0 X 1 LILLE ??
? Competição: Liga Europa
?? Local: Estádio Olímpico de Roma
? Data: 02 de outubro de 2025 (quinta-feira)
? Horário: 13h45 (de Brasília)
Gol
? Hakon Arnar Haraldsson, aos 6? do 1ºT (Lille)
Como foi o jogo?
Primeiro tempo
Após um erro de troca de passes do time italiano, o islandês Haraldsson acabou aproveitando para abrir o placar para o Lille, finalizando de direita. A equipe francesa aproveitou a falha e balançou as redes.
Segundo tempo
Aos 39 minutos, depois de um escanteio da Roma, a bola tocou no braço de Aissa Mandi dentro da área. O árbitro Eric Lambrechts, com auxílio do VAR, marcou pênalti para os italianos.
Na cobrança, o goleiro Berke Ozer foi protagonista. Primeiro, defendeu a batida de Artem Dovbyk, que chutou no canto esquerdo. Por invasão, o árbitro mandou repetir. Na segunda tentativa, o camisa 9 da Roma foi novamente para a cobrança. Ele escolheu o mesmo lado para bater, mas parou em Ozer. Como o goleiro se adiantou, a cobrança foi refeita pela terceira vez. Dessa vez, Matías Soulé assumiu a responsabilidade e chutou no canto direito, mas o arqueiro turco brilhou mais uma vez, defendendo o lance e garantindo a vitória do Lille.
Próximos jogos
Roma
? Fiorentina x Roma (Campeonato Italiano)
? Data e horário: 05/10 (Domingo) às 10h00 (de Brasília)
? Local: Stadio Artemio Franchi
Lille
? Lille x PSG (Campeonato Francês)
? Data e horário: 05/10 (Domingo) às 15h45 (de Brasília)
? Local: Stade Pierre Mauroy
Veja outros resultados pela Liga Europa
- Bologna 1 x 1 Freiburg
- Celtic 0 x 2 Braga
- FCSB 0 X 2 Young Boys
- Fenerbahce 2 x 1 Nice
- Ludogorets 0 x 2 Real Betis
- Panathinaikos 1 x 2 GA Eagles
- Branm 1 x 0 Utrecht
- Viktoria Plzen 3 x 0 Malmo.