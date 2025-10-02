Leclerc diz ser improvável que Ferrari vença uma corrida nesta temporada

Por Nick Mulvenney

CINGAPURA (Reuters) - Charles Leclerc disse que os fãs da Ferrari não devem esperar nenhum milagre no Grande Prêmio de Cingapura deste fim de semana e classifica as chances da equipe italiana de vencer uma corrida nesta temporada como insignificantes.

A Ferrari ficou próxima da McLaren no campeonato de construtores do ano passado, mas está 337 pontos atrás dos atuais campeões neste ano, faltando sete corridas para o fim da temporada, e está resignada a lutar com a Mercedes e a Red Bull pelo segundo lugar.

Leclerc conseguiu quatro terceiros lugares e um segundo este ano, mas acha improvável que ele ou seu companheiro de equipe, Lewis Hamilton, subam no degrau mais alto do pódio antes do final da temporada.

"Acho que é muito improvável novamente porque, infelizmente, a McLaren também é muito forte quando está quente", disse ele aos repórteres nesta quinta-feira.

"Então, em comparação com nossos principais concorrentes, podemos ser mais fortes, (mas) em comparação com a McLaren, acho que nunca teremos a vantagem."

"Mas, nunca diga nunca. Quero dizer, estou ansioso para ver como estaremos neste fim de semana, e acho que talvez outra chance seja Las Vegas, onde as coisas são tão estranhas nesta pista, a gestão do ritmo, etc, pode ser uma grande coisa na corrida."

"Então, talvez essa também seja uma oportunidade, mas uma oportunidade muito pequena."

Cingapura foi considerada uma corrida de "risco de calor" pela FIA nesta quinta-feira, mas mesmo a perspectiva de temperaturas mais altas, condições que favoreceram a Ferrari este ano, não encheu Leclerc de confiança.

"Acho que não podemos esperar nenhum milagre", disse o monegasco, que terminou em nono lugar na última corrida no Azerbaijão.

"Não acho que esperamos ser mais competitivos. Na verdade, senti que a McLaren terá ainda mais vantagem em uma pista como essa, então talvez estejamos um pouco mais distantes da McLaren."

Deixar de vencer uma corrida nesta temporada seria um duro golpe para a marca mais famosa do esporte e Leclerc disse que todos na equipe estão sofrendo.

"Acho que todos nós estamos desapontados como equipe, especialmente quando se trata da Ferrari, você sempre tem como meta voltar ao topo e não lutar pelo segundo ou quarto lugar", disse ele.

"Não estamos felizes. Eu não estou feliz, e temos que fazer melhor. E isso é muito claro para todos os membros da equipe."

(Reportagem de Nick Mulvenney)