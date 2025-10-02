Jorginho elogia atuação do Flamengo, mas lamenta chances desperdiçadas: "Faltou o gol"

Nesta quinta-feira, pela 26ª rodada do Brasileirão, o Flamengo recebeu o Cruzeiro no Maracanã e empatou sem gols. O meia Jorginho elogiou a atuação da equipe carioca, mas lamentou as chances desperdiçadas.

"Faltou o gol. Acredito que nosso time fez o jogo que preparou. Criamos as chances, mas não concluímos em gol. Eles têm as qualidades deles. No momento de transição poderíamos ter tomado uma decisão melhor. Alguns pequenos detalhes, mas acredito que foi um bom jogo e creio que merecíamos a vitória. Agora é seguir", disse.

Com o resultado, o líder Flamengo alcançou 55 pontos e viu a distância para o Palmeiras, que venceu o Vasco, diminuir. Agora, apenas três pontos separam as duas equipes. O time paulista ainda possui 24 partidas, uma a menos em relação ao Rubro-Negro. O Cruzeiro, por sua vez, desperdiçou a chance de assumir a vice-liderança e seguiu em terceiro, agora com 51 conquistados em 26 jogos.

A próxima partida do Rubro-Negro será contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador. A bola rola às 18h30 (de Brasília) do próximo domingo (5), pela 27ª rodada do Brasileirão.