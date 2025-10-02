Topo

Hugo Calderano avança às quartas do China Smash

02/10/2025 11h53

O brasileiro Hugo Calderano, número 3 do mundo no ranking do tênis de mesa, teve uma atuação consistente para garantir vaga nas quartas de final do China Smash, uma das principais competições do circuito mundial. Ele venceu nesta quinta-feira o chinês Zhou Qihao (34º do ranking) por 3 a 0.

Jogo equilibrado

As duas primeiras parciais foram bastante disputadas, com Calderano levando a melhor por 14/12 e 12/10. No terceiro game, o brasileiro conseguiu impor seu ritmo e fechou com mais tranquilidade: 11/7.

Clima da revanche

Nas redes sociais, o perfil oficial do Time Brasil valorizou a vitória de Calderano e apontou uma curiosidade sobre o confronto contra Zhou Qihao:

"E essa vitória teve um sabor ainda mais especial: foi a revanche de um duelo que aconteceu há quase 15 anos, em 2011, quando o chinês levou a melhor. Desta vez, deu Brasil!", descreveu.

Hugo Calderano: próximo desafio

Na luta por uma vaga na semifinal, Calderano - atual vice-campeão mundial - enfrentará outro representante da casa, o chinês Xiang Peng. O duelo acontece na madrugada desta sexta-feira.

