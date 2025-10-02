Gabriel Grando, do Grêmio, lamenta empate contra o Santos e fala em "sentimento amargo"

O empate por 1 a 1 entre Santos e Grêmio, na noite desta quarta-feira, na Vila Belmiro, deixou um gosto amargo para o goleiro Gabriel Grando. Autor de defesas importantes durante a partida, ele lamentou os pontos perdidos nos minutos finais e destacou a entrega do time gaúcho.

"Sentimento amargo, né? Estávamos ganhando até o final do segundo tempo ali, acho que foi uns 44, por aí. A gente sabia que o primeiro pau deles era forte, um descuido nosso aí, que a gente não pode dar esse mole. Deixamos dois pontos para trás, mas o time se suportou bem, soube suportar a pressão. O trabalho sendo bem feito, e agora foco na sequência", comentou Gabriel Grando ao Premiere.

O duelo marcou mais um teste para o Santos na luta contra a zona de rebaixamento. Edenílson abriu o placar para o Grêmio aos 11 minutos do segundo tempo, mas Lautaro Díaz empatou já nos acréscimos, aos 43 minutos, garantindo que a equipe paulista permanecesse perto do Z4. Com o resultado, o Grêmio se mantém na 10ª posição, com 33 pontos, sete atrás do Bahia, que fecha o G6.

Apesar do resultado frustrante, Gabriel Grando também falou sobre a oportunidade de estar no time titular do Grêmio. "Estou muito feliz, né? A gente trabalha sempre para quando a oportunidade aparecer, a gente está preparado. Soube esperar o meu momento, e agora estou desfrutando dele. E agora deixamos o nosso professor aí, espero que eu possa ter uma sequência maior", disse.

Fim de jogo: Santos 1×1 #Grêmio

O goleiro foi fundamental para que o empate fosse alcançado. No primeiro tempo, ele realizou defesas decisivas contra Rollheiser e Escobar, mantendo a vantagem gremista até os minutos finais. O Grêmio ainda conseguiu neutralizar a pressão do Santos, que tentou diversas jogadas ofensivas, incluindo uma bola na trave de Zé Rafael antes do gol de empate.

Com o resultado, o Santos terá a chance de se recuperar no próximo domingo, quando enfrenta o Ceará, às 20h30, na Arena Castelão. O Grêmio, por sua vez, visita o RB Bragantino no sábado, às 18h30, em Bragança Paulista, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.