Fortaleza x São Paulo: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão
Fortaleza e São Paulo entram em campo nesta quinta-feira (2), às 19h30 (de Brasília), no Castelão, em Fortaleza, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O jogo será transmitido pela Record (TV aberta), CazéTV (Youtube) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.
O Fortaleza voltou a vencer no Brasileirão na rodada passada. O Leão do Pici recebeu o lanterna Sport e ganhou por 1 a 0.
Já o São Paulo perdeu a segunda consecutiva na competição. A equipe de Hernán Crespo enfrentou o Ceará e foi surpreendida, perdendo por 1 a 0 em plano Morumbis.
Fortaleza x São Paulo -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 2 de outubro, às 19h30 (de Brasília)
- Local: Castelão, em Fortaleza
- Transmissão: Record (TV aberta), CazéTV (Youtube) e Premiere (pay-per-view)