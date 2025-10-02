Topo

Fortaleza x São Paulo: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

02/10/2025 05h30

Fortaleza e São Paulo entram em campo nesta quinta-feira (2), às 19h30 (de Brasília), no Castelão, em Fortaleza, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo será transmitido pela Record (TV aberta), CazéTV (Youtube) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Fortaleza voltou a vencer no Brasileirão na rodada passada. O Leão do Pici recebeu o lanterna Sport e ganhou por 1 a 0.

Já o São Paulo perdeu a segunda consecutiva na competição. A equipe de Hernán Crespo enfrentou o Ceará e foi surpreendida, perdendo por 1 a 0 em plano Morumbis.

Fortaleza x São Paulo -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 2 de outubro, às 19h30 (de Brasília)
  • Local: Castelão, em Fortaleza
  • Transmissão: Record (TV aberta), CazéTV (Youtube) e Premiere (pay-per-view)

