Luciano desencanta, São Paulo supera expulsão de Rigoni e vence o Fortaleza

Mesmo com Rigoni expulso no 1º tempo, o São Paulo bateu o Fortaleza, no Castelão, por 2 a 0 e espantou momentaneamente a crise, em partida válida pela 26ª rodada do Brasileirão.

Gonzalo Tapia e Luciano construíram a vitória. O chileno abriu o placar ainda no início do embate, enquanto o camisa 10 fechou o contador no fim, encerrando uma seca de 13 jogos sem marcar.

O triunfo mantém os paulistas bem posicionados na briga por vaga no G-6, em sétimo e com 38 pontos, mas também dá fôlego em meio a uma crise, vindo de uma sequência de cinco derrotas em seis jogos e protestos contra dirigentes.

O Fortaleza, enquanto isso, perdeu a chance de engatar uma boa sequência, após a vitória na última rodada, sobre o Sport. O Leão estacionou na penúltima posição, com 21 pontos.

O São Paulo volta a campo no domingo, quando recebe o Palmeiras, às 16h (de Brasília), no Morumbis. O Leão, enquanto isso, vai ao Rio Grande do Sul para enfrentar o Juventude, logo depois, às 18h30.



Gol cedo e 'baliza zero'

O São Paulo foi a campo bem remendado, sem contar com quatro zagueiros e improvisando Negrucci e Luiz Gustavo ao lado de Sabino para formar seu trio de zaga. À frente, já de olho no Choque-Rei, Crespo também optou por descansar Luciano e Ferreira, dando lugares a Tapia e Rigoni.

E as mudanças funcionaram. São-paulinos abriram o placar ainda no início do jogo, na primeira chegada mais perigosa, aos 11'. Mas o ímpeto paulista foi ceifado por um cartão vermelho a Rigoni, que solou o pé de Deyverson durante dividida e teve expulsão recomendada pelo VAR.

Apesar de estarem com um a menos, entretanto, os visitantes conseguiram manter o controle do jogo diante de um Fortaleza com claras dificuldades para criar jogadas.

No segundo tempo, Martín Palermo alterou o escopo do time e mandou o Fortaleza ao ataque. O Leão finalizou mais de 20 vezes, mas encontrou pela frente um São Paulo bem postado, que, mesmo com uma defesa improvisada, conseguiu chegar até o apito final sem ser vazado.

No fim, ainda deu tempo de Luciano ir às redes, após contra-ataque bem armado. O camisa 10 colocou fim ao seu longo período sem marcar gols, mas, alvo de críticas recentes da torcida, não comemorou.

Lances importantes

Bobeada. Rafael saiu mal do gol e 'caçou borboleta' em cruzamento para a área. A bola passou pelo arqueiro e pegou em Wendel, no susto, indo perigosamente para escanteio.

Gol! Aos 11', Cédric lançou Rigoni pela direita, e o argentino invadiu o lado direito da área. Ele tocou para trás, na marca do pênalti, e lá apareceu Tapia, que bateu de primeira no cantinho do goleiro Brenno. 1 a 0.

Expulso. Após intevenção do VAR, aos 22', Anderson Daronco deu cartão vermelho para Rigoni, que acertou o pé de Deyverson com a sola em disputa de bola. Paulistas reclamaram bastante da decisão.

Pra fora. Diogo Barbosa recebeu lançamento pela esquerda e ganhou na corrida de Cédric. No fim do primeiro tempo, o lateral cortou para dentro, limpou a marcação do ala português, mas pegou mal na bola e mandou o por cima.

Boa jogada. Diogo Barbosa recebeu boa bola de Lucas Sasha pela esquerda e ganhou território dentro da área. Com pouco ângulo, arriscou chute que pegou na rede de Rafael, mas pelo lado de fora.

Para fora! Após bate-rebate, a bola ficou com o Fortaleza na entrada da área. Breno Lopes recebeu e arriscou chute forte, que passou perto, mas por cima do gol de Rafael.

2 a 0! O São Paulo carimbou o triunfo fora de casa aos 40' da etapa final. Em contra-ataque bem armado, Bobadilla deu belo passe para Enzo Díaz, que entrou na área adversária. O argentino tocou na saída do goleiro em direção ao centro da área, onde estava Luciano, que só precisou empurrar para o gol vazio.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 0 x 2 SÃO PAULO

Data e horário: 2 de outubro, às 19h30 (de Brasília)

Competição: Campeonato Brasileiro (26ª rodada)

Local: Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Michael Stanislau e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Kleber Lucio Gil (SC)

Gols: Gonzalo Tapia (11/1°T), Luciano (40/2°T)

Cartão amarelo: Lucas Gazal (FOR)

Cartão vermelho: Rigoni (SAO)

FORTALEZA: Brenno; Brítez, Ávila, Gazal e Diogo Barbosa; Sasha, Matheus Pereira (Guzmán), Lucas Crispim (Bareiro), Herrera (Breno Lopes) e Yago Pikachu (Pochettino); Deyverson (Marinho). Técnico: Martín Palermo.

SÃO PAULO: Rafael; Sabino, Negrucci e Luiz Gustavo; Cédric (Maílton), Pablo Maia, Bobadilla, Rodriguinho (Enzo Díaz) e Wendell (Alisson); Rigoni e Tapia (Luciano). Técnico: Hernán Crespo.