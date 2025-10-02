Topo

Fluminense se reapresenta após empate e abre preparação para pegar o Atlético-MG

02/10/2025 21h51

No CT Carlos Castilho, o Fluminense se reapresentou, nesta quinta-feira, e abriu a preparação para enfrentar o Atlético-MG. O Tricolor Carioca recebe o Galo, no Maracanã, às 18h30 (de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os comandados de Zubeldía empataram com o Sport em 2 a 2, na última quarta-feira, pela 26ª rodada da competição nacional, na Ilha do Retiro. O clube das Laranjeiras, portanto, visa, contra o Atlético-MG, reencontrar o caminho das vitórias.

Os jogadores do Fluminense fizeram, na atividade desta tarde, um treino tático, com enfrentamento em campo reduzido no final dos trabalhos. Antes do jogo contra o Galo no Maracanã, a comissão técnica de Zubeldía ainda tem mais o treino desta sexta-feira para finalizar os ajustes e estabelecer o time titular.

Situação do Fluminense

O Fluminense ainda está na disputa de dois campeonatos nesta temporada. Na Copa do Brasil, a equipe estpa na semifinal e briga por uma vaga na decisão em um confronto contra o rival Vasco da Gama. Os jogos estão marcados para dezembro, apenas.

Já no Brasileirão, o Tricolor das Laranjeiras ocupa a oitava colocação. Após o empate contra o Sport no Recife, o time carioca chegou aos 35 pontos. Agora, a equipe está a cinco unidades do Bahia, que abre o G6 do Campeonato Brasileiro, com 40.

