Flamengo x Cruzeiro: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Flamengo e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (2), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O confronto será transmitido pelo Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Flamengo lidera a competição e tem três vitórias nos últimos cinco jogos. A equipe de Filipe Luís venceu fora de casa na rodada passada ao bater o Corinthians, de virada, por 2 a 1.

Já o Cruzeiro viu sua sequência de quatro triunfos consecutivos ser interrompida no último compromisso pelo Brasileirão. O time comandado por Leonardo Jardim visitou o Vasco e perdeu por 2 a 0.

Flamengo x Cruzeiro -- Campeonato Brasileiro