Topo

Esporte

Flamengo x Cruzeiro: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

02/10/2025 05h30

Flamengo e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (2), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O confronto será transmitido pelo Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Flamengo lidera a competição e tem três vitórias nos últimos cinco jogos. A equipe de Filipe Luís venceu fora de casa na rodada passada ao bater o Corinthians, de virada, por 2 a 1.

Relacionadas

Flamengo supera maratona e zera DM em momento-chave da temporada

Leila sobe o tom: 'Seria bonito formarmos nova liga excluindo o Flamengo'

Filipe Luís recebe placa do Flamengo por um ano: 'Espero ficar muito tempo'

Já o Cruzeiro viu sua sequência de quatro triunfos consecutivos ser interrompida no último compromisso pelo Brasileirão. O time comandado por Leonardo Jardim visitou o Vasco e perdeu por 2 a 0.

Flamengo x Cruzeiro -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 2 de outubro, às 20h30 (de Brasília)
  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro
  • Transmissão: Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Gabigol 'barrou' Kaio Jorge no Flamengo antes de ser reserva no Cruzeiro

Crespo deve recorrer à base, abandonar linha de três e mudar o time

Robinho Jr. volta após ser 'rebaixado' para o sub-20 e incendeia o Santos

Ancelotti diz que não quer inventar na seleção. Mas o que isso significa?

Ala do Brasília Basquete brilha em quadra e nas estatísticas do NBB

Corinthians crê em pontos perdidos por polêmicas e vê projeção frustrada

Palmeiras: Flaco-Roque comanda ataque de novo e supera números de Estêvão

Fortaleza x São Paulo: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Flamengo x Cruzeiro: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Rio/Niterói tenta 'virar o jogo' no final para superar Assunção no Pan-2031

Quais os planos da CBF para a final única da Copa do Brasil