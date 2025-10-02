Topo

Esporte

Flamengo empata com o Cruzeiro, e Palmeiras mantém a vice-liderança

02/10/2025 22h31

Nesta quinta-feira, pela 26ª rodada do Brasileirão, o Flamengo recebeu o Cruzeiro no Maracanã e empatou sem gols.

Situação da Tabela

Com o resultado, o líder Flamengo alcançou 55 pontos e viu a distância para o Palmeiras, que venceu o Vasco, diminuir. Agora, apenas três pontos separam as duas equipes. O time paulista ainda possui 24 partidas, uma a menos em relação ao Rubro-Negro. O Cruzeiro, por sua vez, desperdiçou a chance de assumir a vice-liderança e seguiu em terceiro, agora com 51 conquistados em 26 jogos.

? Resumo do jogo

? FLAMENGO 0 x 0 CRUZEIRO ?

? Competição: 26ª rodada do Brasileirão

?? Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

? Data: 02 de outubro de 2025 (quinta-feira)

? Horário: 21h30 (de Brasília)

? Cartões Amarelos: Alex Sandro, Jorge Carrascal e Léo Pereira (Flamengo); Kaiki, Lucas Romero, William, Kaio Jorge, Fabrício Bruno e Gabigol (Cruzeiro)

? Cartão vermelho: William (Cruzeiro)

Arbitragem

  • Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

  • Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Rafael da Silva Alves (RS)

  • VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

?Flamengo

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Saúl, Arrascaeta (Luiz Araújo) e Carrascal (Pedro); Samuel Lino (Bruno Henrique) e Plata

Técnico: Filipe Luís

?Cruzeiro

Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Henrique (Eduardo), Christian (Sinisterra) e Matheus Pereira (Kauã Moraes); Kaio Jorge (Gabigol)

Técnico: Leonardo Jardim

Como foi o jogo

O Flamengo começou a partida tentando pressionar o Cruzeiro. Os rubro-negros criaram boa chance aos cinco minutos. Samuel Lino aproveitou cruzamento e escorou para o meio da área. Só que Arrascaeta não chegou a tempo de fazer a finalização.

Os cariocas seguiram tendo mais posse de bola, mas só voltaram a chegar com perigo aos 27 minutos. Arrascaeta aproveitou cruzamento e cabeceou perto do gol. O Cruzeiro só conseguiu criar chance aos 33. Kaio Jorge recebeu passe na área e chutou para defesa de Rossi. No rebote, Christian também viu o goleiro flamenguista salvar os donos da casa. A bola sobrou novamente para Kaio Jorge, que desta vez mandou em cima de Alex Sandro.

O duelo, que estava nervoso, com muitas faltas, se manteve tenso nos minutos finais. Com isso, o confronto seguiu igual até o intervalo no Maracanã. 

No segundo tempo, o duelo voltou equilibrado, com as duas equipes em busca do ataque. O Flamengo teve a primeira chance aos seis minutos. Samuel Lino aproveitou cruzamento e cabeceou para grande defesa de Cássio. O Cruzeiro respondeu em seguida. Matheus Pereira recebeu passe na entrada da área e parou em Rossi.

O lance animou os mineiros, que tiveram mais posse de bola e assustaram aos 13 minutos, em chute de Kaio Jorge. Rossi mais uma vez fez a defesa. O Flamengo respondeu pouco tempo depois, Carrascal recebeu passe na área, mas foi travado no momento da finalização.

O duelo seguiu aberto. O Cruzeiro criou boa chance em chute de Matheus Henrique. O Flamengo respondeu com Plata. O atacante fez boia jogada e chutou para grande defesa de Cássio. 

Na parte final, o Flamengo passou a ter mais posse de bola e ficou com um jogador a mais aos 37 minutos. William cometeu falta em Bruno Henrique, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

Os donos da casa foram em busca do gol, mas viram o Cruzeiro se fechar. Com isso, o Flamengo teve que se contentar com a igualdade diante da torcida. 

Próximos jogos

Flamengo

  • Visita o Bahia, na Fonte Nova. A bola neste domingo (5), às 18h30, pela 27ª rodada do Brasileirão

Cruzeiro

  • Recebe o Sport, no Mineirão, também no domingo (5). O jogo, válido pela 27ª rodada do Brasileirão, será realizado às 20h30

