Flamengo empata com o Cruzeiro, e Palmeiras mantém a vice-liderança
Nesta quinta-feira, pela 26ª rodada do Brasileirão, o Flamengo recebeu o Cruzeiro no Maracanã e empatou sem gols.
Situação da Tabela
Com o resultado, o líder Flamengo alcançou 55 pontos e viu a distância para o Palmeiras, que venceu o Vasco, diminuir. Agora, apenas três pontos separam as duas equipes. O time paulista ainda possui 24 partidas, uma a menos em relação ao Rubro-Negro. O Cruzeiro, por sua vez, desperdiçou a chance de assumir a vice-liderança e seguiu em terceiro, agora com 51 conquistados em 26 jogos.
? Resumo do jogo
? FLAMENGO 0 x 0 CRUZEIRO ?
? Competição: 26ª rodada do Brasileirão
?? Local: Maracanã, no Rio de Janeiro
? Data: 02 de outubro de 2025 (quinta-feira)
? Horário: 21h30 (de Brasília)
? Cartões Amarelos: Alex Sandro, Jorge Carrascal e Léo Pereira (Flamengo); Kaiki, Lucas Romero, William, Kaio Jorge, Fabrício Bruno e Gabigol (Cruzeiro)
? Cartão vermelho: William (Cruzeiro)
Arbitragem
- Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
- Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Rafael da Silva Alves (RS)
- VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
?Flamengo
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Saúl, Arrascaeta (Luiz Araújo) e Carrascal (Pedro); Samuel Lino (Bruno Henrique) e Plata
Técnico: Filipe Luís
?Cruzeiro
Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Henrique (Eduardo), Christian (Sinisterra) e Matheus Pereira (Kauã Moraes); Kaio Jorge (Gabigol)
Técnico: Leonardo Jardim
Como foi o jogo
O Flamengo começou a partida tentando pressionar o Cruzeiro. Os rubro-negros criaram boa chance aos cinco minutos. Samuel Lino aproveitou cruzamento e escorou para o meio da área. Só que Arrascaeta não chegou a tempo de fazer a finalização.
Os cariocas seguiram tendo mais posse de bola, mas só voltaram a chegar com perigo aos 27 minutos. Arrascaeta aproveitou cruzamento e cabeceou perto do gol. O Cruzeiro só conseguiu criar chance aos 33. Kaio Jorge recebeu passe na área e chutou para defesa de Rossi. No rebote, Christian também viu o goleiro flamenguista salvar os donos da casa. A bola sobrou novamente para Kaio Jorge, que desta vez mandou em cima de Alex Sandro.
O duelo, que estava nervoso, com muitas faltas, se manteve tenso nos minutos finais. Com isso, o confronto seguiu igual até o intervalo no Maracanã.
No segundo tempo, o duelo voltou equilibrado, com as duas equipes em busca do ataque. O Flamengo teve a primeira chance aos seis minutos. Samuel Lino aproveitou cruzamento e cabeceou para grande defesa de Cássio. O Cruzeiro respondeu em seguida. Matheus Pereira recebeu passe na entrada da área e parou em Rossi.
O lance animou os mineiros, que tiveram mais posse de bola e assustaram aos 13 minutos, em chute de Kaio Jorge. Rossi mais uma vez fez a defesa. O Flamengo respondeu pouco tempo depois, Carrascal recebeu passe na área, mas foi travado no momento da finalização.
O duelo seguiu aberto. O Cruzeiro criou boa chance em chute de Matheus Henrique. O Flamengo respondeu com Plata. O atacante fez boia jogada e chutou para grande defesa de Cássio.
Na parte final, o Flamengo passou a ter mais posse de bola e ficou com um jogador a mais aos 37 minutos. William cometeu falta em Bruno Henrique, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.
Os donos da casa foram em busca do gol, mas viram o Cruzeiro se fechar. Com isso, o Flamengo teve que se contentar com a igualdade diante da torcida.
Próximos jogos
Flamengo
- Visita o Bahia, na Fonte Nova. A bola neste domingo (5), às 18h30, pela 27ª rodada do Brasileirão
Cruzeiro
- Recebe o Sport, no Mineirão, também no domingo (5). O jogo, válido pela 27ª rodada do Brasileirão, será realizado às 20h30