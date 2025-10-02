Flamengo e Cruzeiro duelam em confronto direto pela liderança no Maracanã

Flamengo e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira, às 20h30, no Maracanã, em jogo que pode redesenhar a disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro. O duelo válido pela 26ª rodada coloca dois dos principais candidatos ao título em um cenário de alta pressão e expectativa.

A equipe carioca chega com vantagem de quatro pontos na tabela. No fim de semana, o Flamengo aproveitou os tropeços dos rivais, venceu o Corinthians por 2 a 1 fora de casa e abriu frente. Já o Cruzeiro perdeu por 2 a 0 para o Vasco, desperdiçando a chance de encostar no líder.

O retrospecto recente aponta domínio rubro-negro, mas o time celeste tem no primeiro turno um trunfo importante. Foi um dos dois times (o outro foi o Santos, por 1 a 0) que venceram o Flamengo nesta Série A, por 2 a 1, com gols de Kaio Jorge e Gabigol. Arrascaeta descontou naquela ocasião.

O reencontro de Gabigol com a torcida no Maracanã é mais uma camada de tensão. Ídolo das conquistas recentes, ele será adversário pela primeira vez no estádio que o consagrou. O clima promete ser intenso, tanto em campo quanto nas arquibancadas.

Apesar disso, a sequência de confrontos favorece o Flamengo. Nas últimas dez partidas entre os clubes, foram oito vitórias cariocas, um empate e apenas um triunfo mineiro - justamente o mais recente. O peso psicológico pode ser fator determinante.

Outro ponto de destaque é a briga pela artilharia. Kaio Jorge, cruzeirense, lidera com 15 gols, seguido de perto por Arrascaeta, que soma 14 e tem sido o principal nome ofensivo flamenguista. A disputa particular pode influenciar diretamente no desfecho da partida.

O cenário da tabela amplia a importância do jogo. Se vencer, o Flamengo abrirá sete pontos de vantagem e praticamente elimina o Cruzeiro da corrida pelo título. Um triunfo mineiro, por outro lado, recoloca fogo na disputa e reduz a diferença para apenas um ponto.

No aspecto tático, Filipe Luís deve repetir a estratégia da Libertadores. Após superar o Corinthians no domingo, a tendência é pela manutenção da base titular que bateu o Estudiantes, com os retornos de Varela, Alex Sandro, Jorginho e Gonzalo Plata.

O desfalque ainda é Erick Pulgar. O volante chileno, peça importante no meio-campo, ainda recupera o ritmo após cirurgia no pé direito e não foi relacionado. Mesmo assim, o treinador terá praticamente todo o elenco à disposição para este compromisso.

Do outro lado, Leonardo Jardim tem apenas dois problemas: Luís Sinisterra e Fagner seguem fora, sem previsão de retorno. Fora isso, a aposta passa pelo entrosamento de Matheus Pereira, Wanderson e Kaio Jorge, trio que sustenta a campanha da equipe na parte de cima da tabela.

Quem também seguirá entre os titulares é o zagueiro Fabrício Bruno, que recebeu uma boa notícia nesta quarta-feira ao ser convocado por Carlo Ancelotti para a seleção brasileira na próxima Data Fifa.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X CRUZEIRO

FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Saúl, Jorginho e Arrascaeta; Plata, Pedro e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís.

CRUZEIRO - Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira; Christian, Kaio Jorge e Wanderson. Técnico: Leonardo Jardim.

ÁRBITRO - Ramón Abatti Abel (SC).

HORÁRIO - 20h30.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).