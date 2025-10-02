Flamengo sem Pedro, Cruzeiro sem Gabigol: veja escalações da partida

Do UOL, em São Paulo

Flamengo e Cruzeiro estão escalados para o jogo da 26ª rodada do Brasileirão, que ocorre a partir das 20h30 (de Brasília) no Maracanã.

O time de Filipe Luís vem ao gramado com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Saúl e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Plata.

Poupado diante do Corinthians, Pedro segue no banco de reservas. Plata, Carrascal e Samuel Lino formarão o ataque rubro-negro.

Já o Cruzeiro, comandado por Leonardo Jardim, tem: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Christian e Kaio Jorge.

Gabigol fica no banco, e Matheus Henrique entra no lugar de Wanderson. A entrada do meio-campista deve fazer com que Matheus Pereira e Christian atuem mais perto de Kaio Jorge.