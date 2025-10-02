Flamengo e Cruzeiro empatam no reencontro de Gabigol; Palmeiras agradece

Flamengo e Cruzeiro até fizeram jus às colocações na tabela do Brasileirão com um embate agitado e com boas chances, mas não saíram do 0 a 0 em jogo da 26ª rodada que contou com inspiração dos goleiros Cássio e Rossi no Maracanã. O duelo, que marcou o reencontro de Gabigol com o rubro-negro, ainda teve expulsão de William, dos visitantes, nos minutos finais.

Quem gostou do empate foi o Palmeiras, que ultrapassou os mineiros e conseguiu diminuir a diferença para os cariocas: agora, o Fla lidera a classificação com 55 pontos em 25 partidas e é seguido pelo alviverde (52 pontos em 24 jogos). A equipe de Leonardo Jardim, por sua vez, soma 51 pontos em 26 confrontos.

Os times voltam a jogar pelo Brasileirão na noite de domingo. O Flamengo enfrenta o Bahia fora de casa, enquanto o Cruzeiro recebe o lanterna Sport em Belo Horizonte.

Como ficou a briga pelo título?

1 - Flamengo: 55 pontos (25 jogos)

2 - Palmeiras: 52 pontos (24 jogos)

3 - Cruzeiro: 51 pontos (26 jogos)

Estrelas no banco, goleiros brilhando

Gabigol, Pedro e Bruno Henrique, três dos principais atacantes do futebol brasileiro, não iniciaram a partida. Eles assistiram do banco a um 1º tempo agitado, mas sem gols. Em meio aos cinco cartões amarelos distribuídos por Ramon Abatti Abel, as chances ofensivas até foram criadas para os dois lados, mas faltou o "faro de 9" dos reservas.

O trio entrou no 2º tempo, mas viu Rossi e Cássio roubarem os holofotes com grandes defesas. Os goleiros protagonizaram ao menos dois milagres cada e tornaram-se os responsáveis pelo marcador permanecer zerado. A arbitragem ainda chegou a expulsar William antes do apito final.

Gols e destaques

Flamengo faz fumaça (literalmente). O duelo começou em um Maracanã tomado pela fumaça diante da festa dos torcedores nas arquibancadas. Dentro de campo, a bagunça foi protagonizada por Samuel Lino e Arrascaeta: eles combinaram duas boas chances antes mesmo dos cinco minutos, mas não abriram o placar.

Samuel Lino lamenta chance perdida em Flamengo x Cruzeiro, partida do Brasileirão Imagem: THIAGO MENDES/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Cartões amarelos aparecem. O jogo até esquentou depois das investidas rubro-negras — e não pela força dos ataques, mas sim pela truculência das defesas. Pelo lado carioca, Alex Sandro e Carrascal tomaram amarelo após faltas duras em Christian e Villalba, respectivamente, enquanto os cruzeirenses Kaiki Bruno e Lucas Romero "responderam" e também acabaram premiados pela arbitragem.

Cruzeiro melhora, mas Rossi (e Alex Sandro) defendem. Aos poucos, a equipe de Leonardo Jardim conseguiu reter a posse de bola e conectar suas estrelas. Em uma das investidas, Kaio Jorge recebeu cruzamento de Kaiki Bruno e foi frustrado por Rossi, que voltou a brilhar no rebote, desta vez em tentativa de Christian. Na sequência do lance, Alex Sandro fez as vezes de goleiro e conseguiu, sem a mão, bloquear novo chute dos visitantes. O 1º tempo acabou com reclamação flamenguista por uma suposta mão na bola de Matheus Henrique.

Carrascal e Matheus Pereira brigam pela bola durante Flamengo x Cruzeiro, duelo do Brasileirão Imagem: ANDRÉ FABIANO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO

Cássio se agiganta e dá "start" para reação. O Flamengo retomou o ritmo do embate no começo do 2º tempo, mas o responsável por frear a empolgação carioca foi Cássio. Em cruzamento doce de Carrascal que parou na cabeça de Samuel Lino, o goleiro se esticou e operou um milagre no Maracanã. A jogada fez o Cruzeiro reagir, e o trio Matheus Pereira-Kaio Jorge-Matheus Henrique tentou, sem sucesso, vencer Rossi.

Gabigol em ação pelo Cruzeiro na partida contra o Flamengo, seu ex-clube Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

BH, Pedro e Gabigol entram, e cruzeirense é expulso. Bruno Henrique foi o primeiro rubro-negro a ser acionado por Filipe Luís e substituiu um descalibrado Samuel Lino. Em meio às novas intervenções de Cássio, Pedro foi chamado já na casa dos 30 minutos e também entrou. Gabigol, por outro lado, deixou o banco de reservas e reencontrou o ex-time dentro do Maracanã logo depois da expulsão de William, que recebeu o 2º amarelo de Ramon Abatti Abel. Mesmo com um a mais, o Fla não conseguiu transformar a blitz em gol até o apito final.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 0x0 CRUZEIRO

Data e horário: 2 de outubro de 2025, às 20h30 (de Brasília)

Competição: 26ª rodada do Brasileirão

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Ramon Abatti Abel

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Rafael da Silva Alves

VAR: Caio Max Augusto Vieira

Público: 72.565

Renda: R$ 5.835.870,00

Cartões amarelos: Alex Sandro, Carrascal, Léo Pereira (FLA); Kaiki Bruno, Lucas Romero, William, Kaio Jorge, Fabrício Bruno, Gabigol (CRU)

Cartões vermelhos: William (CRU)

Gols: não houve

FLAMENGO: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Saúl e Arrascaeta (Luiz Araújo); Carrascal (Pedro), Samuel Lino (Bruno Henrique) e Plata. Técnico: Filipe Luís

CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Henrique (Eduardo) e Matheus Pereira (Kauã Moraes); Christian (Sinisterra) e Kaio Jorge (Gabigol). Técnico: Leonardo Jardim