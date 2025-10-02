Flaco projeta sequência decisiva no Palmeiras e destaca evolução: "Muito motivado"

O atacante Flaco López ampliou a vantagem no topo da lista de artilheiros do Palmeiras neste ano. O argentino, que chegou aos 21 gols em 2025, celebrou seu bom momento e projetou a sequência decisiva na temporada. Ele anotou dois gols na vitória por 3 a 0 sobre o Vasco, na última quarta-feira, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque.

"É muito especial para mim. A cada ano tento melhorar as estatísticas e as qualidades do jogo. É muito bom para mim pessoalmente, estou muito motivado e muito feliz de poder ajudar o time com os meus números. É muito trabalho da equipe inteira e de todo mundo aqui dentro do Palmeiras que reflete no que fazemos. Muito feliz por isso e, se Deus quiser, vai ter muito mais e poderei ajudar muitas vezes", disse.

Os números de Flaco López pelo Palmeiras

Nesta temporada, Flaco López disputou 50 jogos, 28 como titular, e marcou 21 gols, além de dar outras cinco assistências. Uma delas foi para o gol de Vitor Roque, nesta quarta-feira, o terceiro do Palmeiras diante do Vasco. Flaco López teve ascensão no elenco desde a mudança promovida por Abel Ferreira na equipe, ao escalá-lo com Vitor Roque.

Argentino com mais vitórias pelo Palmeiras, com 93, Flaco também se tornou o quinto jogador estrangeiro com mais gols pelo clube, com 53 bolas na rede desde que chegou ao clube, em 2022.

Reação positiva contra o Vasco após fim de sequência invicta

A equipe de Abel Ferreira viu sua sequência invicta cair com a derrota por 1 a 0 para o Bahia, no domingo. A resposta, porém, veio no jogo seguinte e o Verdão bateu o Vasco com tranquilidade, fazendo o 3 a 0 antes dos 30 minutos do primeiro tempo. Flaco destacou a "virada de página".

"Tivemos uma derrota na Bahia que não esperávamos. Acho que não fizemos um mau jogo, mas o futebol é assim, às vezes acontece o que não esperamos. É isso, virar a página, seguir em frente, temos muitos compromissos agora que vão ser decisivos. É ir aproveitando cada jogo da mesma maneira que ontem, com a mesma vontade de ganhar, que vamos estar muito mais perto do nosso objetivo", declarou.

Situação do Palmeiras no Brasileiro

Com a vitória sobre o Vasco, o Palmeiras assumiu a vice-liderança do Brasileirão, com 52 pontos conquistados. O Verdão seca Flamengo e Cruzeiro, que se enfrentam nesta quinta-feira para se manter próximo das primeiras posições.

A equipe de Abel Ferreira tem dois jogos a menos que o Cruzeiro e um a menos que o Flamengo.

Próximos jogos do Palmeiras

Jogo: São Paulo x Palmeiras



Competição: Campeonato Brasileiro (27ª rodada)



Data e horário: 5 de outubro de 2025 (domingo), às 16h (de Brasília)



Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

Jogo: Palmeiras x Juventude



Competição: Campeonato Brasileiro (12ª rodada)



Data e horário: 11 de outubro de 2025 (sábado), às 19h (de Brasília)



Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)