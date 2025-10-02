Topo

Palmeiras: Flaco-Roque comanda ataque de novo e supera números de Estêvão

Carolina Alberti
do UOL

Do UOL, em São Paulo

02/10/2025 05h30

A dupla Flaco López e Vitor Roque fez uma nova vítima, o Vasco, e cravou mais um marco no Palmeiras de Abel Ferreira: superou o número de participações em gols de Estêvão.

O que aconteceu

Juntos, os atacantes alcançam 43 participações em gols nesta temporada. O argentino tem 21 gols e cinco assistências, enquanto o brasileiro soma 13 bolas na rede e outros quatro passes para gol.

A dupla superou, na vitória do Palmeiras sobre o Vasco por 3 a 0, os números de Estêvão pelo alviverde. O agora atacante do Chelsea se despediu do clube paulista com 42 participações — 27 gols e 15 assistências. Ele defendeu o profissional entre dezembro de 2023 e julho de 2025.

Eles também deixaram outra cria da base para trás: Endrick. No Palmeiras entre outubro de 2022 e maio de 2024, o atacante, hoje no Real Madrid, teve 23 participações em gols, com 21 bolas na rede e duas assistências.

Temporada recorde?

Vitor Roque vive seu melhor momento desde a saída do Athletico, em 2023. No futebol espanhol, o centroavante marcou sete vezes pelo Bétis e duas pelo Barcelona. No Palmeiras, são 13 gols e quatro assistências em 43 jogos.

Já Flaco López caminha para ter seu ano mais goleador da carreira. O camisa 42 chegou a 21 bolas na redes e está a um de igualar sua melhor marca, justamente pelo Palmeiras, em 2024.

