Filipe Luís vê jogo com 'nível europeu' e discorda de Cássio sobre árbitro

O técnico Filipe Luís, do Flamengo, enxergou o empate contra o Cruzeiro como um jogo de "nível europeu". Ele ainda se derreteu por Carrascal e discordou do goleiro Cássio, autor de elogios a Ramon Abatti Abel, ao alfinetar a arbitragem no 0 a 0 disputado no Maracanã e válido pelo Brasileirão.

O que ele falou?

Satisfação. "Foi um prêmio viver um jogo deste nível. Foi um jogo altamente tático e muito estudado, com uma intensidade europeia. Era o 1º contra o 2º, e a balança pode pender para qualquer lado.

Atual momento. "Os desafios são diários. Todo dia, novas decisões aparecem. É um trabalho em que estou me conhecendo muito. Na Libertadores, que nunca tinha vivido como jogador, foi o auge de um esporte na minha vida. Sou grato pelo que estou vivendo."

Ramon Abatti Abel foi o árbitro de Flamengo x Cruzeiro, jogo do Brasileirão Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

Críticas a Ramon Abatti Abel. Infelizmente, o árbitro não estava à altura do jogo e picotou demais a partida. Ele não deixou fazer o jogo ter a intensidade que os jogadores queriam e se complicou no critério. Sempre optei por não falar dos árbitros, mas é difícil. Você tem sentimentos na beira do campo e está vendo o árbitro apitar. Quando saiu o nome dele, sabíamos que seria complicado. Quando começa o jogo, os critérios não são iguais. Não sei se é nervoso ou medo de apitar, mas isso transmite aos jogadores e deixa o jogo ruim para o telespectador. Nossa referência é a Premier League, temos que olhar como eles fazem — e temos árbitros bons no Brasil."

Carrascal elogiado. "Ele tem muita qualidade, se associa com os companheiros e entende muito bem o jogo. Ele está cada vez mais se firmando na equipe porque tem qualidade extrema. Ele quer jogar. Ele é meia, mas ele pode jogar nas pontas e até de nove. Pressionado, ele tem um domínio orientado esplêndido. Ele vê o jogo de uma forma diferente. Além disso, chega na área, finaliza bem e dá assistências. Mas o principal é o sacrifício pela equipe. Isso faz ele se credenciar para estar sempre como titular."

Pedro na reserva. "Tudo gira em função do nosso plano de jogo e das características da equipe, independente dos nomes e das idades. Nem sempre vou acertar, às vezes erro, é normal. O Cruzeiro é o time que joga com a linha mais alta do campeonato — e foi assim no jogo de ida. Se você não incomoda a linha, você não sai do seu campo. A opção foi puramente estratégica pelo plano de jogo. Talvez seria um jogo para o Wallace Yan entrar, mas optei por colocar o Pedro no 2º tempo porque acreditei que ele pudesse finalizar a bola dentro da área naquele momento. Tanto o Plata quanto o Carrascal foram os melhores do time e estava difícil tirar."

Samuel Lino lamenta chance perdida em Flamengo x Cruzeiro, partida do Brasileirão Imagem: THIAGO MENDES/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Samuel Lino em baixa. "Todos sabem da qualidade dele. Todo jogador oscila. Ele teve uma sequência muito pesada de jogos. Optei por dar a sequência de minutos e, fisicamente, talvez ele tenha sentido contra o Corinthians. Isso faz o rendimento cair um pouco. É importante que todos entendam que os dribladores são os que mais perdem bola, é uma coisa natural. Eles arriscam muito. Não seria um jogo fácil para ele, e ele não teve uma performance do nível que ele vinha apresentando. Na primeira vez que ele dá uma oscilada, vem a vaia, e isso quase sempre ocorre com os dribladores. Este tipo de jogador tem a confiança do treinador, sou eu que peço para ele ir para cima. Espero que ele não se abale com isso porque é algo extremamente normal."

Substituições tardias? "Troquei o Lino porque ele não estava fazendo um bom jogo e, puramente por estratégica, optei por deixar o Bruno Henrique no lado do William. Era uma característica que precisávamos. O resto do time estava em nível muito alto, eu não via necessidade de trocar ninguém. Quanto senti que o cansaço chegou, optei pelas trocas."

Situação de Juninho. "É uma opção técnica. Tenho o Plata, o BH, o Pedro e o Wallace Yan como atacantes. Quando monto o time que vai jogar e o banco, preciso das opções. O Juninho está treinando bem e se esforçando muito. Ele faz parte do elenco e está disponível para quando precisar."

Filipe Luís, técnico do Flamengo, durante jogo contra o Cruzeiro Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF

Briga pelo título. "Hoje, o resultado foi absolutamente normal de 1º contra 2º. Infelizmente, não conseguimos os pontos que precisávamos. O campeonato é longo, o que importa é chegar acima do 2º na última rodada. Os três clubes estão na briga. O Palmeiras, vencendo o jogo que falta, estaria empatado com a gente, mas existem muitos jogos pela frente. Temos confronto direto com o Palmeiras, e eles vão jogar contra o Cruzeiro. Vai ganhar quem for mais regular."

Preocupação em jogo contra Bahia. "Não sei se o gramado [da Fonte Nova] vai melhorar neste tempo, mas como o Rogério Ceni falou, isso prejudica o Bahia também. Prejudica os dois. Estamos acostumados a jogar em diferentes tipos de gramado, em grama sintética... Acredito que os jogadores vão se adaptar rápido."

Poucas finalizações? "Este debate eu escuto desde o começo do meu trabalho. Quando o Luiz Araújo está em campo, ele chuta. Quando o Gerson estava aqui, pouco chutava. Existem jogadores com mais facilidade para finalizar, e outros menos. Peço para eles chutarem, mas a decisão é do jogador. Eles sempre tentam tomar a melhor decisão para ajudar a equipe. O torcedor quer que chute mais, mas é o jogador que decide."