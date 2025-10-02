Filipe Luís cita Palmeiras na cola e mantém confiança no Flamengo: "Seguimos na briga"

O Flamengo deixou escapar a chance de abrir vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro ao empatar sem gols com o Cruzeiro, nesta quinta-feiram no Maracanã, pela 26ª rodada. Técnico do Rubro Negro, Filipe Luís admitiu a frustração pela oportunidade desperdiçada, mas ressaltou a regularidade como fator decisivo na luta pelo título.

"Acreditávamos que poderíamos ganhar, fizemos um jogo para vencer, tivemos muitas chances. Eles também tiveram as deles, foi um jogo aberto. Infelizmente, não conseguimos os pontos que precisávamos. Mas o campeonato é longo, são 38 rodadas. O que importa é chegar acima do segundo na última rodada", afirmou em coletiva de imprensa.

O resultado fez a distância para o Palmeiras cair para apenas três pontos, já que os paulistas venceram o Vasco por 3 a 0 e seguem firmes na perseguição ao líder. O treinador reforçou a força do trio que hoje domina a parte de cima da tabela, destacando a campanha do Alviverde, que se aproxima ao Rubro-Negro.

"Estamos na briga, esses três clubes (Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro). Hoje era uma grande oportunidade para deixar o Cruzeiro para trás. Não conseguimos, mas ainda temos uma vantagem de pontos considerável para eles. É verdade que o Palmeiras está vencendo os jogos e pode empatar em pontos conosco, mas o importante é que seguimos na disputa", destacou.

Com o empate, o Flamengo chegou a 55 pontos, enquanto o Palmeiras alcançou 52, com um jogo a menos. O Cruzeiro permanece em terceiro, com 51. Na próxima rodada, os rubro-negros enfrentam o Bahia, domingo, na Arena Fonte Nova, às 18h30 (de Brasília).

Melhora no Flamengo

Filipe também avaliou positivamente a evolução da equipe no returno, lembrando que a sequência inicial é considerada a mais difícil do campeonato. "Os primeiros nove jogos do returno são complicados. Estamos melhores neste momento do que no primeiro turno, já somamos três pontos a mais. Ainda teremos o confronto direto com o Palmeiras, e o Palmeiras vai enfrentar o Cruzeiro. É um campeonato equilibrado, muito competitivo, e vai vencer quem for mais regular", disse.

O comandante encerrou com um discurso de cautela, mas de confiança na campanha rubro-negra. "É o campeonato mais competitivo do mundo. Vai ser campeão quem tiver mais regularidade. Por isso, pés no chão, humildade, continuar trabalhando e tentar ser campeão", concluiu.