Filho de Zidane segue tendência de repatriação e vai defender Argélia em Eliminatórias da Copa

O goleiro Luca Zidane, filho da lenda francesa Zinédine Zidane, foi chamado pela primeira vez pela seleção argelina. O anúncio da convocação para os dois últimos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 foi feito pela Federação Argelina de Futebol nesta quinta-feira.

O nome de Luca apareceu na lista do técnico Vladimir Petkovic para os jogos contra Somália, dia 9, e Uganda, dia 14, duas semanas após ele mudar a nacionalidade e escolher representar a Argélia, país dos avós paternos. Nas categorias de base, o goleiro defendeu a seleção francesa. O pai do arqueiro nasceu em Marselha e sempre jogou pela França.

O caso da troca de nacionalidade esportiva francesa para argelina de Luca segue uma tendência na repatriação de atletas com ascendência africana. O lateral Hakimi e o atacante Brahim Díaz, ambos nascidos na Espanha, mas que optaram por defender a seleção marroquina, são outros exemplos dessa prática.

O goleiro de 27 anos foi revelado pelo Real Madrid e ganhou algumas oportunidades no time principal quando o pai atuava como técnico do clube.

Na sequência da carreira, Luca foi emprestado ao Rayo Vallecano e ao Eibar, ambos também da Espanha. Em 2024, ele foi transferido para o Granada, da segunda divisão espanhola, pelo qual assumiu a titularidade.

Também meia, Théo, de 23 anos, joga atualmente no Córdoba, da segunda divisão da Espanha. Ele soma passagens pela base da França. O caçula é o zagueiro Elya, do Real Betis B e também com convocatórias pelas equipes nacionais de formação francesas.