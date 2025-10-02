Topo

Fifa bate o pé e peita Trump sobre cidades da Copa: 'Decisão é nossa'

Possíveis mudanças de sede foram abordadas por presidente dos EUA; Fifa rebateu - DeFodi Images/DeFodi Images via Getty Images
Possíveis mudanças de sede foram abordadas por presidente dos EUA; Fifa rebateu Imagem: DeFodi Images/DeFodi Images via Getty Images
Do UOL, em São Paulo

02/10/2025 18h30

Dias depois de Donald Trump ameaçar excluir sedes "de extrema esquerda" da Copa do Mundo de 2026, a Fifa bateu o pé e refutou o presidente dos EUA sobre o assunto.

O que aconteceu

Na semana passada, o republicano disse que poderia mudar algumas sedes do torneio por "questões de segurança". "Há cidades governadas por extremistas de esquerda, eles não sabem o que estão fazendo. [...] Se considerarmos uma cidade insegura para a Copa, mesmo que minimamente, mudaremos o local para outra cidade", disse Trump.

Ontem, um dos vice-presidentes da Fifa resolveu peitar o político ao reforçar a independência da Fifa diante do tema.

O canadense Victor Montagliani, que também é presidente da Concacaf, abordou o assunto em um evento de negócios esportivos ocorrido em Londres.

É um torneio da Fifa e com jurisdição da Fifa, então a decisão é nossa. Com todo o respeito aos atuais líderes mundiais, mas o futebol é maior do que eles — e o futebol sobreviverá a regimes, governos e slogans.

Essa é a beleza do nosso jogo. Ele é maior do que qualquer indivíduo e maior do que qualquer país Victor Montagliani

Os EUA dividem a sede da Copa com Canadá e México e somam 12 sedes. São elas: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova Iorque, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle.

