Fifa cogita aumentar número de times por país no Mundial de Clubes

A Fifa estuda ampliar a quantidade de clubes por país no Mundial de Clubes. A informação é do jornal inglês The Times.

A partir de 2029, até três equipes por país (excluindo campeões continentais) poderiam participar da competição, no lugar das duas atualmente permitidas.

Alguns dirigentes da entidade ficaram incomodados com o fato de Liverpool, Barcelona e Napoli, campeões nacionais, terem ficado de fora da edição de julho deste ano, disputada nos Estados Unidos. Com isso, a proposta de ampliação seria para evitar que este cenário aconteça novamente.

Posição contrária

Apesar do apoio da Associação Europeia de Clubes (ECA) para o torneio passar de 32 para 48 participantes, a Uefa deve se posicionar contra a ideia. A União Europeia também resiste à possibilidade de que o Mundial de Clubes seja disputado a cada dois anos.

Por ora, a Fifa já tem o calendário internacional definido até 2030, adiando qualquer debate mais aprofundado sobre a realização bienal do torneio.