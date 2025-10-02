Fifa apresenta bola oficial da Copa do Mundo de 2026

A Fifa apresentou nesta quinta-feira a TRIONDA, bola oficial da Copa do Mundo de 2026, marcando a contagem regressiva para o maior torneio internacional de futebol do planeta.

O design da TRIONDA presta homenagem aos três países-sede - Canadá, México e Estados Unidos. Construída com quatro painéis para oferecer maior desempenho em campo, a bola apresenta uma geometria fluida que remete às ondas das tradicionais "olas" dos estádios, inspiração direta para seu nome.

As cores vermelho, azul e verde - símbolos das nações anfitriãs - se conectam em cada painel, formando triângulos que representam a união inédita de três países na organização do torneio. Ícones nacionais também marcam presença: uma estrela para os EUA, a folha de bordo para o Canadá e a águia para o México. Esses elementos aparecem tanto em gráficos visíveis quanto em relevo discreto na versão PRO, conferindo textura uniforme e acabamento sofisticado. Detalhes dourados completam o visual, em referência ao troféu da Copa e ao espírito de vitória.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FIFA World Cup (@fifaworldcup)

Inovação tecnológica

Na versão PRO, destinada aos jogos do Mundial, os quatro painéis foram projetados para garantir maior estabilidade no voo da bola. O relevo dos ícones, além de valor estético, oferece melhor aderência em condições de campo molhado ou úmido.

A TRIONDA traz ainda uma novidade: o sistema de chip lateral. O sensor de movimento com unidade de medição inercial (IMU) de 500Hz agora está embutido em um dos painéis, acompanhado de contrapesos nos demais para manter o equilíbrio. Essa tecnologia fornece dados em tempo real ao VAR, auxiliando em decisões de impedimento e na identificação de toques individuais na bola. Essa versão com tecnologia conectada será exclusiva para os jogos da Copa do Mundo e não estará disponível para venda.

Modelos para os torcedores

Pro - bola oficial da Copa do Mundo, sem a tecnologia conectada. Produção sem costura, indicada para jogos profissionais.

Competition - com selo FIFA Pro, também sem costura, oferece alto nível de performance, ideal para campeonatos.

League - costurada à máquina, homologada pela FIFA, pensada para jogos amadores de alto nível.

Training - resistente a diferentes tipos de terreno, perfeita para treinos e jogos casuais.

Club - modelo leve e acessível, indicado para recreação.

Mini - versão colecionável em tamanho reduzido.