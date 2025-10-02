Fernando Diniz lamenta erros do Vasco na derrota contra o Palmeiras: "Primeiro tempo ruim na marcação"

O Vasco perdeu para o Palmeiras, na noite desta quarta-feira, por 3 a 0, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. Depois o jogo, o técnico Fernando Diniz lamentou o resultado e reconheceu um primeiro ruim do Cruzmaltino.

"Fizemos um primeiro tempo muito ruim na marcação. Eles souberam aproveitar. Na verdade, eles tiveram três chances e fizeram gols nas três primeiras chances. Tivemos descuidos. A ideia era deixar o jogo mais lento, não oferecer transição, não dar o meio de campo e a profundidade. Nós tomamos dois gols assim. O segundo gol estávamos com a bola, aceleramos, até achei falta pelo critério dele no jogo, e sofremos o gol. O time não jogou mal no primeiro tempo, mas faltou ser mais agressivo. Não foi surpresa. Nós tomamos os gols que tínhamos estudado", disse Fernando Diniz em entrevista coletiva.

No Allianz Parque, o Palmeiras marcou três gols em menos de 25 minutos de jogo. Aos seis, Raphael Veiga lançou Flaco López, que avançou, bateu no canto de Léo Jardim e abriu o placar. Aos 17, Piquerez recebeu na esquerda e cruzou. A zaga do Vasco se atrapalhou e o argetino aproveitou para marcar seu segundo gol na noite.

Por fim, aos 23, Vitor Roque recebeu bom passe de Flaco López, limpou a marcação e marcou o terceiro do Palmeiras.

Fim da invencibilidade de cinco rodadas

Com o resultado, o Vasco encerrou uma sequência de cinco rodadas de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. A equipe do técnico Fernando Diniz ocupa a 12ª posição, com 30 pontos conquistados. Por outro lado, o Palmeiras assume a vice-liderança, com 52 pontos.

"É fácil não se abalar. O time teve uma resposta no segundo tempo e começou a reagir. Vamos trabalhar bastante para melhorar contra o Vitória. Não temos nem tempo para ficar abalados. Temos é que ficar com raiva, de fazer o que fizemos. Não tem chance de se abalar. Tem que ter raiva e aprender a não fazer", finalizou.

Calendário do Vasco

Vasco x Vitória : 27ª rodada do Campeonato Brasileiro

: 27ª rodada do Campeonato Brasileiro Data e hora : 05 de outubro de 2025 (domingo), às 16 horas (de Brasília)

e : 05 de outubro de 2025 (domingo), às 16 horas (de Brasília) Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Situação da tabela