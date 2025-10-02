Fábio Matias é oficialmente apresentado como novo técnico da Portuguesa

Nesta quinta-feira, a Portuguesa apresentou oficialmente Fábio Matias como seu novo técnico. Em coletiva de imprensa no Canindé, o comandante falou sobre as expectativas para o desafio de comandar a Lusa e os primeiros passos de seu trabalho.

Chegada antecipada e planejamento

Questionado sobre os motivos que o atraíram para assumir a Portuguesa, Matias falou sobre a importância do planejamento para a próxima temporada e destacou a tradição do clube paulista.

"Essa chegada antecipada, muito antes de começar o campeonato, é uma das coisas que validou muito a minha vinda para cá e essa minha vontade de vir para a Portuguesa é ter esse tempo para poder organizar as coisas e é isso que a Portuguesa precisa, tempo para escolher os jogadores, tempo para trabalhar", disse.

"A Portuguesa está muito bem estruturada. É um time grande, que passa por um momento ruim que vem desde 2014. Só que temos que construir algo novo, juntos. Tanto que firmamos um contrato até 2027, um contrato longo para que a gente consiga fazer o que a Portuguesa precisa", concluiu o técnico.

Mentalidade vencedora e pressão da torcida

O novo comandante também ressaltou a importância de criar uma mentalidade vencedora e um espírito competitivo no elenco. "Estou falando palavras bonitas, mas isso tem que sair daqui", comentou.

Sobre a relação com a torcida, Matias mostrou compreensão em relação à cobrança. "Cobrança da parte da torcida é normal. Sabemos que a torcida da Portuguesa está ferida. Temos que ser muito claros de que o momento do time, hoje, é de reestruturação. O torcedor tem que entender isso", afirmou.

Foco no Paulistão e subir na Série D

O treinador ainda comentou sobre as dificuldades da Série D, que voltará a disputar na próxima temporada.

"Para mim, a Série D é o pior campeonato. Você pode ter o maior investimento e a melhor equipe, mas se chegar no mata-mata e não competir, está fora. O jogador que vier precisa acreditar no projeto, querer estar aqui. Eu estou na Portuguesa porque tenho vontade de estar aqui", declarou.

Sobre as expectativas para a próxima temporada, o comandante deixou bem claro onde estará o foco da Portuguesa. "A gente quer fazer um campeonato seguro no Paulistão. É o nosso maior foco: o Paulistão e subir na Série D. Ser campeão paulista? Peraí, vamos ser realistas. Não é foco nosso", finalizou.

Próximos passos na Portuguesa

Matias chega para substituir Caun de Almeida, demitido após a eliminação da equipe na Série D do Brasileirão. Aos 46 anos, o treinador acumula passagens por Botafogo, Juventude e Atlético-GO, que foi seu último clube, onde trabalhou até julho deste ano.

Fábio Matias inicia oficialmente os trabalhos no dia 8 de outubro, quando o elenco se reapresenta no CT. Em 2025, o treinador terá pela frente dois grandes desafios: o Campeonato Paulista e a disputa da Série D.