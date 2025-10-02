Expulso, Dorival não irá comandar o Corinthians nos próximos dois jogos; entenda
O Corinthians não terá o técnico Dorival Júnior à beira do gramado pelos próximos dois jogos do Campeonato Brasileiro. Ele, que estava pendurado, levou o terceiro cartão amarelo e foi expulso no empate de 1 a 1 com o Internacional, nesta quarta-feira, no Beira-Rio, pela 26ª rodada da competição.
As advertências foram aplicadas em virtude da reação de Dorival após o pênalti polêmico marcado a favor do time mandante, já nos acréscimos.
O treinador reclamou de forma acintosa com a arbitragem e inicialmente recebeu cartão amarelo, o que já o suspenderia da próxima partida, diante do Mirassol. Ele, no entanto, seguiu protestando e foi expulso de campo.
"Informo que, aos 55 minutos do segundo tempo, expulsei o técnico do Corinthians, Dorival Júnior, após o mesmo sair de sua área técnica realizando gestos ostensivos e proferindo as seguintes palavras: 'Isso é uma vergonha, olha o que você está fazendo. Isso é uma palhaçada", relatou o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima na súmula do jogo, divulgada pela CBF.
Segundo o juiz, Dorival ainda "se recusou" a deixar o gramado e precisou ser contido por seus auxiliares.
Suspenso por dois jogos
Com o terceiro cartão amarelo e a expulsão, Dorival Júnior terá que cumprir suspensão nos próximos dois jogos do Corinthians. A punição dupla está prevista no Artigo 97 do Regulamento de Competições da CBF. Veja abaixo:
"Quando o cartão amarelo precedente à exibição direta do cartão vermelho for o terceiro da série, o atleta ou membro de comissão técnica será sancionado com 2 impedimentos automáticos, sendo o primeiro pelo recebimento do cartão vermelho e o segundo pela sequência de 3 cartões amarelos", diz a regra.
Dorival, portanto, está fora do embate contra o Mirassol e do clássico contra o Santos, válidos pela 27ª e 28ª rodadas do Brasileirão, respectivamente. A tendência é que o Timão seja comandado pelo auxiliar e filho do treinador, Lucas Silvestre, em ambas as partidas.
Revolta do Corinthians
O pênalti a favor do Inter revoltou toda a delegação do Corinthians. Após a partida, o executivo de futebol do clube, Fabinho Soldado, o presidente Osmar Stabile e o técnico Dorival Júnior protestaram contra o suposto erro.
Questionado se irá formalizar uma reclamação na CBF, Fabinho disse: "Vamos ver".
VEJA MAIS: VAR vê "puxão" de Cacá em pênalti contra o Corinthians
Situação na tabela
Com o empate, o Corinthians saltou uma posição e agora ocupa o 13º lugar da tabela do Brasileirão, com 30 pontos conquistados. Até aqui, são sete vitórias, nove empates e dez derrotas em 25 rodadas.
Próximos jogos do Corinthians
- Corinthians x Mirassol (27ª rodada do Brasileirão)
Data e horário: 04/10 (sábado), às 21h (de Brasília)
Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
- Santos x Corinthians (28ª rodada do Brasileirão)
Data e horário: 15/10 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)