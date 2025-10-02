Expulso, Dorival não irá comandar o Corinthians nos próximos dois jogos; entenda

O Corinthians não terá o técnico Dorival Júnior à beira do gramado pelos próximos dois jogos do Campeonato Brasileiro. Ele, que estava pendurado, levou o terceiro cartão amarelo e foi expulso no empate de 1 a 1 com o Internacional, nesta quarta-feira, no Beira-Rio, pela 26ª rodada da competição.

As advertências foram aplicadas em virtude da reação de Dorival após o pênalti polêmico marcado a favor do time mandante, já nos acréscimos.

O treinador reclamou de forma acintosa com a arbitragem e inicialmente recebeu cartão amarelo, o que já o suspenderia da próxima partida, diante do Mirassol. Ele, no entanto, seguiu protestando e foi expulso de campo.

"Informo que, aos 55 minutos do segundo tempo, expulsei o técnico do Corinthians, Dorival Júnior, após o mesmo sair de sua área técnica realizando gestos ostensivos e proferindo as seguintes palavras: 'Isso é uma vergonha, olha o que você está fazendo. Isso é uma palhaçada", relatou o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima na súmula do jogo, divulgada pela CBF.

Segundo o juiz, Dorival ainda "se recusou" a deixar o gramado e precisou ser contido por seus auxiliares.

Suspenso por dois jogos

Com o terceiro cartão amarelo e a expulsão, Dorival Júnior terá que cumprir suspensão nos próximos dois jogos do Corinthians. A punição dupla está prevista no Artigo 97 do Regulamento de Competições da CBF. Veja abaixo:

"Quando o cartão amarelo precedente à exibição direta do cartão vermelho for o terceiro da série, o atleta ou membro de comissão técnica será sancionado com 2 impedimentos automáticos, sendo o primeiro pelo recebimento do cartão vermelho e o segundo pela sequência de 3 cartões amarelos", diz a regra.

Dorival, portanto, está fora do embate contra o Mirassol e do clássico contra o Santos, válidos pela 27ª e 28ª rodadas do Brasileirão, respectivamente. A tendência é que o Timão seja comandado pelo auxiliar e filho do treinador, Lucas Silvestre, em ambas as partidas.

Revolta do Corinthians

O pênalti a favor do Inter revoltou toda a delegação do Corinthians. Após a partida, o executivo de futebol do clube, Fabinho Soldado, o presidente Osmar Stabile e o técnico Dorival Júnior protestaram contra o suposto erro.

Questionado se irá formalizar uma reclamação na CBF, Fabinho disse: "Vamos ver".

Situação na tabela

Com o empate, o Corinthians saltou uma posição e agora ocupa o 13º lugar da tabela do Brasileirão, com 30 pontos conquistados. Até aqui, são sete vitórias, nove empates e dez derrotas em 25 rodadas.

Próximos jogos do Corinthians