Ex-campeões do UFC criticam Wanderlei Silva por confusão no Spaten Fight Night 2

O tumulto que encerrou a luta entre Acelino 'Popó' Freitas e Wanderlei Silva, no último sábado (27), durante o 'Spaten Fight Night 2', segue repercutindo entre nomes de peso do MMA. Em episódio recente do podcast 'Pound-4-Pound', os ex-campeões do UFC Kamaru Usman e Henry Cejudo comentaram o desfecho polêmico do combate e foram diretos ao atribuir responsabilidade ao 'Cachorro Louco' pelo caos instaurado no ringue.

Desclassificado após aplicar golpes ilegais - como cabeçadas e uma joelhada -, Wanderlei acabou nocauteado por Rafael Freitas, filho de Popó, durante a briga generalizada que tomou conta do ringue já com a luta encerrada. Para o nigeriano, ex-campeão dos meio-médios (77 kg), a série de infrações cometidas por Wanderlei teve papel central no desfecho lamentável.

"Quando você cria uma situação como essa - e eu realmente gosto do Wanderlei -, mas ele criou essa situação. Parte do que fazemos como lutadores profissionais é aprender a controlar a agressividade e liberá-la quando necessário. Seja dentro ou fora do ringue, é preciso ter controle. E se você não consegue se controlar a ponto de continuar dando cabeçadas - e, como você mencionou, teve um joelho ali em algum momento -, então tem que estar preparado para as consequências. E você viu o que aconteceu", afirmou Usman.

Henry Cejudo, que já deteve os cinturões peso-mosca (57 kg) e peso-galo (61 kg), foi igualmente direto. Segundo o norte-americano, ao se envolver fisicamente na confusão, o veterano se colocou em risco desnecessário.

"Aqui vai o que eu penso: quando todo mundo está lutando, todo mundo está trocando socos, vale tudo. Eu entendo, se fosse meu pai ou meu filho numa situação dessas, os limites acabam. Se você não é do meu sangue e está perto, vou fazer o que for preciso. É uma pena que a lenda tenha que estar na pior parte da história, mas ele começou a briga. Ele deveria ter recuado, ido para o canto e deixado a equipe dele lidar com isso, se fosse o caso", analisou o ex-lutador, citando a gravidade de uma cabeçada em um esporte de contato.

Respeito à trajetória

Apesar das críticas à postura do brasileiro, os dois comentaristas fizeram questão de reconhecer a importância de Wanderlei para os esportes de combate. Ainda assim, alertaram que idade avançada e histórico de danos acumulados devem ser considerados após um episódio tão preocupante. Usman, inclusive, demonstrou inquietação com a forma como a cabeça do paranaense bateu na lona, levantando questionamentos sobre a continuidade de sua carreira no ringue.

