Ex-árbitros divergem sobre pênalti para o Inter em empate com o Corinthians

O pênalti de Cacá em Bruno Henrique no último lance do empate em 1 a 1 entre Inter e Corinthians, ontem, pelo Brasileirão, gerou divergência entre os ex-árbitros.

Após cobrança de lateral, Bruno Henrique foi puxado ao tentar finalizar. O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima deixou seguir, mas foi chamado pelo VAR e marcou a penalidade.

O que os ex-árbitros falaram

Eu não marcaria penalidade. A questão é que determinaram que os árbitros têm que julgar a intensidade, como se isso fosse possível. Para mim, o lance é normal, uma disputa de bola. O mais grave que eu vejo nisso é o fato do VAR dizer que sugere a revisão por possibilidade de agarrão. Você está induzindo o árbitro, e o protocolo fala que o VAR pode sugerir uma revisão em ponto geral. Então, todo o processo foi errado. Para mim, o Corinthians foi prejudicado. Alfredo Loebeling, ao UOL

O pênalti aconteceu, porque o jogador do Internacional é seguro na hora que a bola chega nele. O jogador do Corinthians deu aquele puxão na camisa e soltou, por isso que Bruno Henrique se desequilibrou no lance. O pênalti realmente aconteceu. O VAR acertou, sim, em chamar o árbitro. Agora, não é possível que o árbitro não viu o lance. Não sei o que está acontecendo com esses árbitros, que deixam rolar o lance e esperam que o VAR confirme para ele. O árbitro estava perto. João Paulo Araújo, ao UOL

O Bruno Henrique, na minha visão, já está preparando para fazer o chute, chegaria na bola, porque está mais próximo e, para mim, a ação do Cacá tem impacto, porque ele puxa a camisa. [...] Para mim, a ação do Cacá tem um impacto, porque o Bruno Henrique esta para chutar a bola e é agarrado antes de chegar para a disputa. PC de Oliveira, no Troca de Passes