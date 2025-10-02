Evangelista passa por cirurgia após sofrer lesão no Palmeiras e atualiza: "Foi um sucesso"

O meio-campista Lucas Evangelista passou por cirurgia para corrigir uma lesão tendínea na coxa direita, sofrida no último domingo, na derrota do Palmeiras para o Bahia. O camisa 30 dará início à sua recuperação no clube, mas não deve mais atuar nesta temporada. Evangelista atualizou sua situação após o procedimento e agradeceu o apoio.

"Galera, passando aqui para dizer que a cirurgia foi um sucesso, graças a Deus. Obrigado a todos que mandaram mensagens me dando suporte, força e energia positiva em um dos momentos mais delicados da minha carreira. Às vezes não entendemos os planos de Deus para as nossas vidas, mas em todos os momentos Ele está no controle de tudo", escreveu o meia.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Lucas Evangelista (@lucasevangelista95)

Pré-jogo de Palmeiras x Vasco tem mensagem de Evangelista ao elenco

Antes da bola rolar para Palmeiras e Vasco, na última quarta-feira, o técnico Abel Ferreira mostrou a seus jogadores um vídeo de Evangelista mandando recado ao elenco logo após sua cirurgia.

"Fazendo esse vídeo aqui para falar que deu tudo certo na cirurgia, o pior já passou. Agora, vida que segue, recuperar, descansar. Aproveitem porque nessas horas que a gente lesiona a gente vê o quão abençoado a gente é só por ter saúde. Vamos em busca dos três pontos. Estamos juntos", disse Evangelista.

"Ganhar cada duelo, jogar para frente, arriscar, fazer gols e ganhar. Para chegar ao final e dedicar a vitória ao nosso colega", pediu Abel Ferreira na preleção.

Abel dedica vitória contra o Vasco a Evangelista

Evangelista lesionou-se no jogo contra o Bahia que antecedeu o compromisso com o Vasco. O meia sofreu o problema antes dos 20 minutos do primeiro tempo e precisou ser substituído. Diante do Cruzmaltino, o Verdão deu a resposta e conquistou a vitória por 3 a 0, no Allianz. O técnico Abel Ferreira abriu sua entrevista coletiva dedicando o triunfo ao atleta.

"Gostaria de dedicar essa vitória ao Lucas Evangelista. Um jogador que aprendi a admirar há muitos anos, já na altura em que eu era treinador em Portugal. Mas não conhecia o nível do caráter da pessoa. Esses valores tu só conheces nos jogadores quando os tens contigo. E é verdade que lhe aconteceu esta lesão, mas esta vitória é para ele", disse Abel.

Situação do Palmeiras no Brasileiro

Com a vitória sobre o Vasco, o Palmeiras assumiu a vice-liderança do Brasileirão, com 52 pontos conquistados. O Verdão seca os rivais Flamengo e Cruzeiro, que estão na liderança e no terceiro lugar, respectivamente. A equipe de Abel Ferreira tem dois jogos a menos que a Raposa e um a menos que o Rubro-Negro.

Próximo jogo do Palmeiras

Jogo: São Paulo x Palmeiras



Competição: Campeonato Brasileiro (27ª rodada)



Data e horário: 5 de outubro de 2025 (domingo), às 16h (de Brasília)



Local: Morumbis, em São Paulo (SP)