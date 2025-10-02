Escalação do São Paulo: Crespo muda sistema tático e terá Luiz Gustavo como titular

A escalação do São Paulo está definida para o confronto desta quinta-feira com o Fortaleza, às 19h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A novidade fica por conta de Luiz Gustavo, que volta a jogar uma partida oficial após seis meses por causa de um tromboembolismo pulmonar.

Contra o Fortaleza, o técnico Hernán Crespo abriu mão do esquema com três zagueiros pela falta de opções no setor. O São Paulo nesta quinta-feira não poderá contar com Arboleda, suspenso por acúmulo de cartões amarelos, Rafael Tolói, que sofreu uma lesão na região posterior da coxa esquerda, e Alan Franco, que também sentiu no último jogo da equipe.

Além do trio de zagueiros o Tricolor tem em sua lista de desfalques Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Ryan (cirurgia no joelho esquerdo), André Silva (lesão no ligamento cruzado posterior e estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito) e Luan (lesão no adutor direito) e Ferraresi (lesão no adutor esquerdo).

A escalação do São Paulo completa para enfrentar o Fortaleza conta com Rafael; Cédric Soares, Negrucci, Sabino e Wendell; Luiz Gustavo, Pablo Maia, Bobadilla e Rodriguinho; Rigoni e Tapia.

Oscar, recuperado da fratura em três vértebras lombares, foi relacionado pela primeira vez desde julho. O meio-campista não entra em campo há quase três meses. Outra novidade é Marcos Antônio, que vinha sendo baixa por causa de um desconforto no músculo reto femoral da perna direita.

O São Paulo entra em campo com a missão de acabar com a incômoda série de quatro derrotas consecutivas na temporada, incluindo o revés para a LDU que culminou na eliminação na Libertadores.

A pressão sobre o elenco tricolor é ainda maior pelo fato de o adversário desta quinta-feira ser o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza figura à frente apenas do Sport na tabela da competição e uma vitória sobre o São Paulo afundaria ainda mais o rival na crise.

O São Paulo iniciou a rodada na sétima colocação e tem apenas o Campeonato Brasileiro para disputar até o fim da temporada. Sem esperança de título, o Tricolor terá como objetivo se classificar para a próxima edição da Copa Libertadores e, para isso, precisa figurar entre os seis primeiros colocados.