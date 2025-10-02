Entenda como Vojvoda planeja melhorar campanha do Santos como mandante no Brasileirão

O Santos ficou no empate com o Grêmio, por 1 a 1, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse foi mais um resultado ruim para o clube dentro de casa no torneio.

O Peixe é o segundo pior mandante da competição, com 16 pontos 12 em jogos. Apenas o Sport, que é o lanterna da Série A, é pior, com nove pontos em 12 duelos.

O técnico Juan Pablo Vojvoda quer tentar mudar essa história e dar mais alegrias ao torcedor alvinegro. O argentino rechaçou a hipótese do elenco ficar mais nervoso quando os jogos são na Vila e apontou o caminho para o sucesso.

"Não (não ficam mais nervosos). Todos gostam de jogar na Vila Belmiro. Sou mais de sentir o jogo com análises mais de dentro de campo ou quando termina o jogo. Fomos superiores contra Grêmio e São Paulo. Vejo os jogadores com vontade de jogar na Vila Belmiro", disse.

"Temos que conseguir ganhar. Qual é o caminho? Defender bem e atacar muito. O rival chegou uma vez ou duas e conseguiram o gol. Nós chegamos mais e fizemos só um. Vamos seguir criando. Se conseguimos fazer os gols, os três pontos vão ficar aqui", completou.

Vojvoda tem três partidas na Vila Belmiro. São dois empates (0 a 0 com o Fluminense e 1 a 1 com o Grêmio) e uma vitória (1 a 0 sobre o São Paulo).

Situação na tabela

Com o empate com o Grêmio, o Santos segue beirando a zona do rebaixamento. A equipe de Juan Pablo Vojvoda está na 16ª colocação, com 28 pontos, cinco a mais que o Juventude, que abre o Z4. A diferença para o primeiro da zona da degola, no entanto, pode diminuir caso o Vitória (18º, com 22) supere o Ceará, em casa, nesta quinta-feira.

Próximo jogo do Santos