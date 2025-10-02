Empate entre Mirassol e Bragantino termina com confusão no túnel e intervenção da PM

O empate entre Mirassol e Red Bull Bragantino em 1 a 1 pela 26ª rodada do Brasileirão, nesta quarta-feira, terminou em confusão na saída do gramado. O desentendimento entre jogadores e comissões técnicas dos dois times aconteceu no túnel que dá acesso aos vestiários do Estádio Campos Maia, casa do Mirassol, e a Polícia Militar precisou intervir.

Durante a confusão, um integrante da comissão técnica do time da casa jogou água nos jogadores do Red Bull Bragantino.

Em entrevista ao canal Première após a partida, o lateral-esquerdo Reinaldo, autor do gol do Mirassol, explicou que o tumulto teria surgido após desentendimento entre o companheiro de time Cristian e o meia rival Praxedes.

Ainda de acordo com Reinaldo, o árbitro Wilton Sampaio Correia também contribuiu para os ânimos elevados depois do apito final.

"O jogo não fluía, o Cleiton caía, ele deu amarelo, mas já expulsaram o jogador do Vasco por muito menos. Tem que expulsar os outros que estão fazendo cera. A arbitragem tem que ter critério em todos os jogos. Houve uma confusão ali, mas acho que está tudo resolvido", explicou.

Com o resultado de 1 a 1, o Mirassol acabou deixando o G-4 do Nacional. Com o empate, a equipe chegou à mesma pontuação do Botafogo (43), mas aparece em quinto lugar na classificação pelos critérios de desempate. Com 33 pontos, o Bragantino figura na parte intermediária da tabela.