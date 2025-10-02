Em recuperação, Neymar troca camisa com Arthur nos bastidores de Santos x Grêmio

Em recuperação de uma lesão na coxa, Neymar marcou presença na Vila Belmiro na última quarta-feira para assistir ao jogo do Santos contra o Grêmio. Nos bastidores, o craque reencontrou o volante Arthur, do Grêmio, com quem dividiu vestiário na Seleção Brasileira.

Neymar e Arthur trocaram camisas nos bastidores da Vila Belmiro. O atacante do Santos entregou uma camisa autografada ao amigo, enquanto o meio-campista do Grêmio retribuiu o gesto. O registro foi publicado pelo jogador gremista nas redes sociais.

"Que alegria reencontrar você, meu irmão. Que em breve possa estar de volta a fazer o que ama dentro de campo. Sempre na torcida por ti e pelo teu sucesso", escreveu Arthur Melo em postagem no Instagram.

Neymar também celebrou o reencontro com o companheiro de Seleção e respondeu a mensagem: "Bom te ver, irmão", disse o astro.

O craque do Peixe estava acompanhado de João Basso, que também foi desfalque no Santos. O zagueiro, assim como o camisa 10, também se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda. O defensor também ganhou uma camisa de Arthur.

Neymar esteve na Vila Belmiro e prestigiou o empate em 1 a 1 do Santos com o Grêmio, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe perdia por 1 a 0 até os 44 minutos do segundo tempo, quando Lautaro Díaz deixou tudo igual. No camarote, o craque comemorou muito o gol.

Lesão de Neymar

Neymar se recupera de uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita. O craque teve o problema físico constatado no último dia 19 de setembro e deve ficar fora por cerca de um mês.

O camisa 10, porém, está se dedicando para voltar o mais rápido possível. O astro tem compartilhado, diariamente, registros do tratamento com seu estafe pessoal nos stories do Instagram. Já nesta quinta-feira, ele publicou fotos de um treino na academia do CT Rei Pelé.

Números de Neymar pelo Santos

21 jogos (17 como titular)

6 gols marcados

3 assistências

Situação do Santos no Brasileiro

Com o empate contra o Grêmio, o Santos segue beirando a zona do rebaixamento. A equipe de Juan Pablo Vojvoda está na 16ª colocação, com 28 pontos, cinco a mais que o Juventude, que abre o Z4. A diferença para o primeiro da zona da degola, no entanto, pode diminuir caso o Vitória (18º, com 22) supere o Ceará, em casa, nesta quinta-feira.

Santos: 16º colocado, com 28 pontos (sete vitórias, sete empates e 11 derrotas)

Próximos jogos do Santos

Ceará x Santos (27ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(27ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 05 de outubro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)