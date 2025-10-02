Em recuperação, Neymar troca camisa com Arthur nos bastidores de Santos x Grêmio
Em recuperação de uma lesão na coxa, Neymar marcou presença na Vila Belmiro na última quarta-feira para assistir ao jogo do Santos contra o Grêmio. Nos bastidores, o craque reencontrou o volante Arthur, do Grêmio, com quem dividiu vestiário na Seleção Brasileira.
Neymar e Arthur trocaram camisas nos bastidores da Vila Belmiro. O atacante do Santos entregou uma camisa autografada ao amigo, enquanto o meio-campista do Grêmio retribuiu o gesto. O registro foi publicado pelo jogador gremista nas redes sociais.
"Que alegria reencontrar você, meu irmão. Que em breve possa estar de volta a fazer o que ama dentro de campo. Sempre na torcida por ti e pelo teu sucesso", escreveu Arthur Melo em postagem no Instagram.
Neymar também celebrou o reencontro com o companheiro de Seleção e respondeu a mensagem: "Bom te ver, irmão", disse o astro.
O craque do Peixe estava acompanhado de João Basso, que também foi desfalque no Santos. O zagueiro, assim como o camisa 10, também se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda. O defensor também ganhou uma camisa de Arthur.
Neymar esteve na Vila Belmiro e prestigiou o empate em 1 a 1 do Santos com o Grêmio, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe perdia por 1 a 0 até os 44 minutos do segundo tempo, quando Lautaro Díaz deixou tudo igual. No camarote, o craque comemorou muito o gol.
Lesão de Neymar
Neymar se recupera de uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita. O craque teve o problema físico constatado no último dia 19 de setembro e deve ficar fora por cerca de um mês.
O camisa 10, porém, está se dedicando para voltar o mais rápido possível. O astro tem compartilhado, diariamente, registros do tratamento com seu estafe pessoal nos stories do Instagram. Já nesta quinta-feira, ele publicou fotos de um treino na academia do CT Rei Pelé.
Números de Neymar pelo Santos
- 21 jogos (17 como titular)
- 6 gols marcados
- 3 assistências
Situação do Santos no Brasileiro
Com o empate contra o Grêmio, o Santos segue beirando a zona do rebaixamento. A equipe de Juan Pablo Vojvoda está na 16ª colocação, com 28 pontos, cinco a mais que o Juventude, que abre o Z4. A diferença para o primeiro da zona da degola, no entanto, pode diminuir caso o Vitória (18º, com 22) supere o Ceará, em casa, nesta quinta-feira.
- Santos: 16º colocado, com 28 pontos (sete vitórias, sete empates e 11 derrotas)
Próximos jogos do Santos
- Ceará x Santos (27ª rodada do Campeonato Brasileiro)
- Data e horário: 05 de outubro (domingo), às 20h30 (de Brasília)
- Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
- Santos x Corinthians (28ª rodada do Campeonato Brasileiro)
- Data e horário: 15 de outubro (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
- Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)