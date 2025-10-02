Em meio à seca de gols, São Paulo encara segunda pior defesa do Brasileiro e tenta desencantar

Passando por um momento difícil, o São Paulo busca a reabilitação na temporada e enfrenta o Fortaleza nesta quinta-feira. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília), na Arena Castelão, no Ceará, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor paulista vem de uma série amarga de quatro derrotas consecutivas. Para piorar, a equipe são-paulina não marcou um gol sequer neste recorte. O time balançou as redes apenas uma vez nas últimas seis partidas - quando Dinenno anotou na vitória sobre o Botafogo.

Nesta quinta-feira, o São Paulo vai atrás de encerrar a seca de gols, que já incomoda torcedores e também jogadores. O Tricolor pode tentar aproveitar o frágil sistema defensivo do Fortaleza, que possui a segunda pior defesa do Campeonato Brasileiro ao lado de Vitória, Red Bull Bragantino, Vasco e Internacional.

O Fortaleza está na vice-lanterna da Série A, com 21 pontos conquistados. O Leão do Pici sofreu 38 gols em 24 rodadas, com média de 1,58 gols sofridos por jogo. Já na temporada como um todo, o time cearense tem média de 1 gol sofrido por partida, sendo vazado 61 vezes em 61 confrontos.

Do outro lado, o ataque do São Paulo está 'na média' da competição. O Tricolor marcou 27 gols em 25 partidas disputadas, com média de 1,08 gol por jogo. Em 2025 como um todo, são 63 bolas na rede em 53 embates.

São Paulo não vivia seca de gols tão longa desde 2019

A seca de gols do São Paulo já dura quatro partidas e acabou sendo um ponto fundamental para a eliminação da equipe tricolor nas quartas de final da Libertadores. O Tricolor não marcou nos dois jogos contra a LDU-EQU e nos confrontos diante de Santos e Ceará, pela Série A.

O que chama a atenção é que o São Paulo costuma ter a posse de bola, mas peca na construção de grandes oportunidades. De acordo com dados do Sofascore, o time são-paulino teve média de 62,8% de posse de bola nestes quatro jogos, mas criou apenas seis grandes chances.

O São Paulo não vivia uma seca de gols tão longa desde 2019. Na ocasião, o Tricolor também ficou quatro jogos sem marcar e viu seu ataque passar em branco em três jogos contra o Bahia (dois pela Copa do Brasil e um pelo Brasileiro) e um contra o Corinthians, pela Série A.

Perda de artilheiro explica queda de rendimento

O São Paulo precisou encontrar soluções para o setor ofensivo nos primeiros meses desta temporada. O Tricolor perdeu, em sequência, dois de seus atacantes: Calleri e Ryan Francisco. Ambos sofreram graves lesões no joelho esquerdo e seguem fora de combate.

A alternativa vinha sendo André Silva, que vivia sua melhor fase com a camisa do São Paulo e chegou a se consolidar como artilheiro da equipe em 2025. No entanto, o centroavante sofreu uma lesão no ligamento cruzado posterior associada a um estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito em agosto deste ano.

Os números, inclusive, mostram a falta que o artilheiro tem feito ao São Paulo. Segundo o Sofascore, nos últimos seis jogos com André Silva, o Tricolor venceu três e marcou nove gols, somando 66,7% de aproveitamento. A equipe criou 13 grandes chances e converteu cinco.

A delegação viaja para Fortaleza com três novidades! O meia Oscar e o volante Marcos Antonio estão de volta, enquanto o zagueiro Isac, do sub-20, foi convocado pela primeira vez no profissional.#VamosSãoPaulo ?? ? Rubens Chiri / São Paulo FC pic.twitter.com/PPbvY4wrqz ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 1, 2025

Já nos últimos seis jogos sem o camisa 17, o São Paulo somou apenas uma vitória e fez apenas um gol, totalizando 16,7% de aproveitamento. O time criou 12 grandes oportunidades, mas converteu apenas uma.

Sem André Silva, Crespo tem apostado, sobretudo, na dupla entre Luciano e Ferreirinha, mas também conta com Juan Dinenno, Gonzalo Tapia e Emiliano Rigoni no banco. Os dois titulares ainda vivem jejuns pessoais - o camisa 10 não marca há 13 jogos, enquanto o camisa 11 não vai às redes há 11 partidas.

Situação do São Paulo no Brasileiro

O São Paulo estacionou na tabela do Brasileirão e aparece na oitava colocação, com 35 pontos. O Tricolor vive um momento ruim na temporada e, além de ter sido eliminado da Libertadores, amarga uma sequência de quatro derrotas consecutivas.

São Paulo: oitavo colocado, com 35 pontos (nove vitórias, oito empates e oito derrotas)

Próximos jogos do São Paulo

São Paulo x Fortaleza (26ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(26ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 02/10 (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)