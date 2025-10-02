SPFC: Crespo teve culpa em derrotas? Comentaristas opinam

O técnico Hernán Crespo tem culpa na série de quatro derrotas do São Paulo? Na Live do Clube, Arnaldo Ribeiro e Renan Teixeira debateram o tema.

Com desfalques importantes em todos os setores, Crespo repensa o esquema de três zagueiros e busca alternativas na base, enquanto o time permanece perto do G-6, mas sente o peso da eliminação recente na Libertadores.

Arnaldo: Faltam jogadores fundamentais

Do time do Crespo que chegou a empolgar em atuações, faltam dois jogadores fundamentais: Marcos Antônio e André Silva. Então, primeiro perdeu o André Silva, acabou a dupla de ataque, ninguém faz gol, acabou. E na criação, saiu Marcos Antônio, então acabou a criação e a finalização. Mas a organização mínima foi mantida na Vila, no 0x1 [contra o Santos], e no primeiro tempo do jogo do Ceará e no primeiro tempo do jogo do LDU, minimamente. Aí, os atacantes que foram empilhados nos jogos seguintes não têm um grande nível.

Arnaldo Ribeiro

Renan: Crespo deve buscar equilíbrio

Muitas vezes as pessoas acham que você precisa fazer gol, empilha atacantes lá, que você vai criar oportunidade de gol. E não é. Isso aconteceu no jogo do Santos ontem também. O Vojvoda faz uma alteração, ele tira um volante no intervalo, o time do Santos estava jogando bem. Ele tira um volante e coloca o Tiquinho Soares, ele tirou o João Schmidt, ele perdeu completamente o meio de campo, tomou o primeiro gol e quase perdeu o jogo. Ele só vai controlar quando coloca o Rincón -- para as pessoas entenderem que o jogo é equilíbrio. O nosso antigo treinador já dizia, com balão e sem balão. O futebol não é jogado só com a bola, só para frente, não.

Renan Teixeira

