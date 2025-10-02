'Diretoria do São Paulo está largando o torcedor', diz Arnaldo Ribeiro

A política de preços para o clássico contra o Palmeiras no Morumbis mostra um distanciamento da diretoria do São Paulo em relação à torcida, afirma Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte, do Canal UOL.

O Tricolor manteve valores elevados para o Choque-Rei do fim de semana mesmo após registrar o pior público no Morumbis desde a pandemia, em dia marcado por protesto da torcida fora do estádio contra o presidente Julio Casares e o diretor de futebol Carlos Belmonte.

O que o São Paulo faz com o seu torcedor, depois de ter extorquido o seu torcedor no jogo da Libertadores, a maior renda do ano no futebol brasileiro? Não faz promoção alguma nem pro clássico com o Palmeiras, depois de ter o pior público dele no estádio desde a pandemia no jogo com o Ceará. Então, não é o são-paulino que largou, é a direção do São Paulo está largando o são-paulino.

Arnaldo Ribeiro

Os ingressos para São Paulo x Palmeiras no Morumbis variam entre R$ 50 e R$ 200. O clube manteve a estratégia de priorizar a receita e não fez nenhuma ação promocional para o clássico.

