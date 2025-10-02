Diminuto da defesa ao ataque, São Paulo visita o Fortaleza em busca de reabilitação

O São Paulo visita o Fortaleza nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Arena Castelão, na capital cearense, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Hernán Crespo precisa de uma reabilitação após mais uma derrota, sob protestos do menor público do MorumBis desde 2019.

A última vitória são-paulina foi sobre o Botafogo, em 14 de setembro. Desde então, o São Paulo perdeu para a LDU (duas vezes), Santos e Ceará. Neste intervalo, a equipe também não fez um gol sequer em quatro jogos.

Antes do último triunfo, o São Paulo havia perdido para o Cruzeiro, somando cinco jogos sem marcar desde que André Silva se machucou, contra o Atlético-MG. Calleri e Ryan Francisco são outros centroavantes no departamento médico.

Crespo tem optado por escalar Ferrerinha e Luciano na frente, com o camisa 10 no comando do ataque. O jogador é alvo de críticas, principalmente pelos gols perdidos nos dois jogos contra a LDU. Dinenno e Tapia têm ficado no banco e ingressado apenas no decorrer da partida.

"Eu não sei (porque ele não tem rendido tão bem). Realmente não sei. Estou esperando que antes ou depois ele volta a concretizar. Ocasiões criadas ele tem. Já falei antes, quando as coisas funcionavam. É anárquico. Luciano tem seu particular, tem magia. Magia pode durar pouco tempo, é difícil que dure toda temporada. É um momento de apoiarmos e, antes ou depois, ele vai voltar", disse Crespo após a derrota para o Ceará.

Enquanto quebra a cabeça para resolver os problemas do ataque, Crespo tem mais um 'pepino' na defesa. Rafael Tolói teve lesão muscular contra o Ceará. Alan Franco não passa pelo mesmo caso, mas tem sobrecarga na parte anterior da coxa direita e também fica em São Paulo. Por fim, Arboleda está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ferraresi já foi desfalque no último jogo, também com problemas na coxa.

Resta, portanto, apenas Sabino como zagueiro. Crespo promoveu Isac, do Sub-20, aos relacionados. O garoto de 19 anos chegou a Cotia neste ano, vindo do Red Bull Bragantino, e está relacionado pela primeira vez para uma partida da equipe principal. O meio-campista Negrucci também pode atuar improvisado na defesa.

A boa notícia é a volta de Marcos Antônio, que estava fora por desconforto muscular. Oscar também viaja ao Ceará, relacionado pela primeira vez desde 19 de julho, quando sofreu fraturas em três vértebras lombares no primeiro tempo do clássico contra o Corinthians.

O camisa 8 foi tema de polêmica quando Crespo disse, após a eliminação para a LDU na Libertadores, que ele não treinava. Antes, durante a semana, o São Paulo havia divulgado imagens de treinos com Oscar presente.

"Está fora há dois meses e meio. Ele teve uma lesão muito grave, muito grave mesmo. Ele está voltando aos treinos com uma lesão que o dificultou respirar, caminhar ele está voltando e fazendo treinamentos particulares, quase evitando contato. Estamos levando devagar. Quero Oscar por muito tempo, quero que esteja bem. Aqui não existem super-heróis, existem pessoas que querem ajudar o clube e que não podem se deixar levar pelo momento frenético que pede o futebol", explicou na última coletiva.

O técnico ainda citou Lucas Moura, dizendo que o jogador precisa recuperar o ritmo. Ele atuou 45 minutos contra o Ceará, mas não estará disponível diante do Fortaleza. O camisa 7 ficará na capital paulista para trabalhos específicos de olho na partida de domingo, contra o Palmeiras.

O Fortaleza até tem a situação delicada de ocupar a 19ª posição, a seis pontos do primeiro time fora da zona do rebaixamento. Entretanto, o time vem de vitória sobre o Sport e pode embalar para tentar vencer o São Paulo.

Conta a favor o tabu mantido pelo time nordestino. A última derrota do Fortaleza contra o São Paulo, jogando no Ceará, foi em 2020, pelo Brasileirão. Desde então foram 11 jogos, com seis vitórias cearenses e cinco empates.

Para este jogo, Martín Palermo não terá Tinga e Weverson, lesionados. O zagueiro Brítez volta a ficar disponível após suspensão.

FORTALEZA X SÃO PAULO

FORTALEZA - João Ricardo, Brítez, Gastón, Kuscevic e Diogo Barbosa; Sasha, Matheus Pereira, Crispim; Pikachu, Breno Lopes, Deyverson. Técnico: Martín Palermo.

SÃO PAULO - Rafael; Cédric, Isac, Sabino e Enzo Díaz; Alisson, Bobadilla, Marcos Antônio e Rodriguinho; Ferreirinha e Luciano. Técnico: Hernán Crespo.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

HORÁRIO - 19h30 (de Brasília).

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza.