Casão detona pênalti marcado contra o Corinthians: 'Garimpeiros do VAR'

O pênalti marcado para o Internacional nos acréscimos que resultou no empate por 1 a 1 com o Corinthians, no Beira-Rio, pelo Brasileirão, revoltou Walter Casagrande no UOL News Esporte, do Canal UOL.
O comentarista detonou a decisão do árbitro Rodrigo José Pereira de Lima após longa revisão do VAR, sugerindo que os árbitros de vídeo agem como "garimpeiros" em busca de pênaltis.
Devia mudar o nome dos caras do VAR, vai ser garimpeiros. Os caras são garimpeiros, eles ficam garimpando: 'Olha, eu acho que é ouro. Não, não é. Eu acho que sim, ela tá brilhando um pouquinho. Não, não, é reflexo do sol. Não, o que será que é? Tem um monte de pedra aqui, mas aquela brilha mais'. Pelo amor de Deus, gente. Como que marca um pênalti desse?
Walter Casagrande
Para o comentarista, faltou convicção dos árbitros na análise do lance. Casagrande aponta que não houve clareza nem certeza sobre a infração nem mesmo no áudio no VAR.
Eles não tiveram uma conclusão até o fim. Ninguém deu certeza de nada ali. Falar que a camisa está esticada não é certeza de pênalti. Então, cara, a camisa está esticada, foi pênalti pra mim. Nenhum deles falou isso. Ninguém teve a visão limpa, porque não tem visão limpa ali. É uma jogada que realmente o Cacá pega na camisa do cara, mas não é o suficiente pra puxar, pra cair de costas, na minha opinião. Cara, é absurdo. Manda essa ideia pra CBF. Troca o nome -- põe garimpeiros do VAR.
Walter Casagrande
Segundo Casagrande, o VAR brasileiro passou a trabalhar contra o futebol, garimpando imagens para anular gols legítimos e marcar pênaltis duvidosos.
O VAR no Brasil trabalha contra o gol. Ele veio pro Brasil pra ficar procurando coisas pra anular gol e fica procurando coisas pra dar pênalti. Eu sempre falei, o VAR trabalha contra o gol. Mas esse VAR brasileiro agora passou essa fase -- agora ele trabalha contra o futebol. E a culpa é do garimpeiro. O cara que fica garimpando é que é o culpado. Fica mexendo em coisa que não tem o que fazer.
Walter Casagrande
Arnaldo: VAR caça pênaltis, anula gols e piora o futebol brasileiro
O arbitrário acabou tomando conta da partida, da cena. E esse lance no final do jogo é discutível, a gente pode passar o dia inteiro falando dele. Pra mim, tem que ser penalidade máxima, não penalidade mínima. Eu gosto do futebol da penalidade máxima. Com o VAR, sobretudo no Brasil, ele virou penalidade mínima. Então, às vezes, o VAR caça qualquer coisa na área para dar uma infração.
Arnaldo Ribeiro
Ceni errou em crítica sobre o Palmeiras, diz Casagrande: 'Joga de pé em pé'
Quando o Rogério Ceni deu uma entrevista no final de semana, de um jeito irônico, meio debochado, que é a característica dele, sorrisinho sarcástico, opiniões provocativas, e aí ele errou completamente a mão, ele passou da realidade. Porque quando ele disse que o campo estava pior para nós, porque nós jogamos de pé em pé e o Palmeiras só faz ligação direta, esse já era um passado do Palmeiras que não estava mais acontecendo.
Walter Casagrande
