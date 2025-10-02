Desesperado na luta contra o rebaixamento, Vitória encara o embalado Ceará no Brasileirão
Vitória e Ceará entram em campo nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Barradão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto coloca frente a frente times em momentos distintos na tabela: o da casa luta contra o rebaixamento, enquanto o visitante mira aproximação do G-8.
O time baiano ocupa a 18ª colocação, com 22 pontos, e vem de três derrotas consecutivas. Além disso, apresenta o pior desempenho no returno, com quatro derrotas, um empate e apenas uma vitória. No domingo perdeu por 3 a 1 para o Grêmio, em Porto Alegre (RS). Já o Ceará soma 31 pontos, está em 11º lugar e chega embalado por uma vitória importante contra o São Paulo, fora de casa, por 1 a 0.
O Vitória conta com dois retornos importantes: os volantes Dudu e Pepê cumpriram suspensão na última partida. O atacante Fabri e o lateral-esquerdo Jemerson continuam entregues ao departamento médico. Por outro lado, o volante Rúben Ismael está recuperado e pode ser novidade.
O técnico Léo Condé contará com reforços no Ceará. O atacante Aylon e o volante Lucas Lima estão novamente disponíveis para o técnico Léo Condé. A delegação do clube viajou para Salvador na tarde desta terça-feira, quando Aylon e Lucas Lima se juntam ao grupo.
O volante Dieguinho, que recebeu o terceiro cartão amarelo diante do São Paulo, cumpre suspensão automática e permaneceu em Fortaleza.
FICHA TÉCNICA
VITÓRIA X CEARÁ
VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Cáceres, Lucas Halter, Camutanga e Ramon; Dudu, Pepê e Aitor Cantalapiedra (Matheusinho); Erick, Osvaldo e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.
CEARÁ - Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Zanocelo e Lourenço; Galeano, Paulo Baya (Pedro Henrique) e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.
ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).
HORÁRIO - 19h.
LOCAL - Estádio Barradão, em Salvador (BA).