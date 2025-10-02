Topo

Deschamps sofre com desfalques e convoca estreante do Crystal Palace para o ataque da França

Paris

02/10/2025 14h17

O atacante do Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta, foi convocado pela primeira vez para integrar a seleção francesa nesta quinta-feira. Ele é a novidade da lista anunciada pelo técnico Didier Deschamps para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo contra Azerbaijão e Islândia.

O comandante francês está sofrendo com importantes ausências no ataque. Entre os jogadores machucados estão nomes como Désiré Doué, Ousmane Dembélé, e ainda Marcus Thuram.

Mateta sofreu uma grave lesão na cabeça no ano passado, que exigiu 25 pontos na orelha. Ele tem sido fundamental para o excelente início de temporada do Crystal Palace. O atacante de 28 anos tem quatro gols em 10 jogos em todas as competições. Ainda invicto na Premier League, o clube londrino ocupa a terceira colocação, atrás de Liverpool e Arsenal.

"Ele não é exatamente jovem, mesmo tendo passado por quase todas as seleções de base. Onde quer que jogue, tem a capacidade de marcar gols", disse Deschamps. "Ele tem um perfil interessante", completou o treinador.

Mateta fez parte da seleção francesa que conquistou a medalha de prata nas Olimpíadas de Paris em 2024. O jogador marcou cinco gols no torneio e caiu nas graças da torcida.

Mbappé encabeça a lista de atacantes convocados por Deschamps e, além de Mateta, vai ter a companhia de Bradley Barcola, Kingsley Coman, Maghnes Akliouche, Hugo Ekitike e Christopher Nkunku no setor ofensivo.

A França recebe o Azerbaijão em 10 de outubro e joga na Islândia três dias depois. A equipe europeia lidera o Grupo D com duas vitórias em dois confrontos disputados.

