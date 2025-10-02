Davide Ancelotti valoriza vitória do Botafogo sobre o Bahia: "Temos que ficar no G4"

Nesta quarta-feira, o Botafogo venceu o Bahia, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, por 2 a 1, no Estádio Nilton Santos. O treinador Davide Ancelotti valorizou o resultado e a volta do Glorioso para o G4 da competição.

"Uma vitória importante e um confronto direto. Acho que jogamos bem na primeira etapa, sobretudo uma boa fase defensiva, o que nos permitiu recuperar muitas bolas para eles não terem o controle, porque é um time que tem técnica e capacidade de manter a bola. Então, fizemos bem isso. Estamos na briga. Uma vitória importante. Estamos no G4 e temos que ficar no G4. Isso passa por ter mais continuidade. Agora temos uma partida com pouca recuperação e muitos problemas, vai ser difícil", disse Davide Ancelotti em entrevista coletiva.

VITÓRIAAAAA DO FOGÃO! ??? BOTAFOGO LUTA ATÉ O FIM E SUPERA O BAHIA POR 2 A 1 NO NILTON SANTOS! SANTI E JEFFINHO MARCARAM PARA O GLORIOSO! VAAAMOOOSSS! ??? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/kEpHfd61Wo ? Botafogo F.R. (@Botafogo) October 2, 2025

Gols

O Botafogo abriu o placar aos 26 minutos de jogo. Santi Rodríguez aproveitou cruzamento rasteiro de Vitinho e mandou a bola para o fundo das redes. O Glorioso ampliou aos 23 segundos da etapa final. Após cruzamento, Cuiabano chutou e Jeffinho apareceu no meio do caminho para marcar o segundo.

Aos nove minutos, em cobrança de falta, Rodrigo Nestor contou com um desvio na barreira e descontou para o Bahia. Sanabria ainda foi expulso, depois de receber o segundo cartão amarelo, e deixou os visitantes com um homem a menos na reta final.

Botafogo no G4

Com a vitória, o Botafogo foi aos 43 pontos e assumiu a 4ª posição do Campeonato Brasileiro, deixando o Mirassol, que também tem 43 para trás, pelo número de vitórias (12 a 11). Por outro lado, o Bahia segue com 40 pontos, na 6ª colocação.

"A motivação é manter a nossa identidade e representar esse clube tão importante. É um clube que tem que estar na Copa Libertadores na edição do próximo ano. Então, acho que melhor motivação não temos no dia a dia para trabalhar. Temos que pensar agora em conseguir uma vaga na Libertadores. Se tivermos a capacidade de ter continuidade e poder pensar em coisas melhores, significa que estamos fazendo um bom trabalho. Mas agora temos de pensar no próximo jogo e não em outra coisa. A continuidade agora é o objetivo principal que temos dentro do vestiário", analisou Davide Ancelotti.

Calendário do Botafogo

Internacional x Botafogo : 27ª rodada do Campeonato Brasileiro

: 27ª rodada do Campeonato Brasileiro Data e hora : 04 de outubro de 2025 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

: 04 de outubro de 2025 (sábado), às 18h30 (de Brasília) Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

