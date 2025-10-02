Dana White projeta gasto de R$ 3,7 milhões com reforma de gramado no UFC Casa Branca

O já bastante aguardado card do UFC Casa Branca, programado para junho de 2026, será um evento sem precedentes na história da empresa por conta da localidade inusitada. Mas se por um lado promover um show na sede do governo norte-americano trará um apelo e audiência acima da média, por outro, também custos até então inéditos entrarão na equação. Um deles foi recentemente abordado por Dana White. Já de olho na organização da atração, o presidente do Ultimate revelou que a liga terá que desembolsar 700 mil dólares (R$ 3,7 milhões) somente para a reforma do gramado das instalações.

E o gasto se justifica. Afinal de contas, a ideia do UFC é montar uma arena de esportes de combate nas dependências da Casa Branca. Sendo assim, o peso da estrutura consequentemente danificará o gramado do local - o que explica o custo para a posterior reforma pós-evento. Em recente entrevista ao site 'Sports Business Journal', Dana White classificou o show que irá celebrar os 250 anos de Independência dos EUA como "o mais desafiador" de sua trajetória como dirigente.

"Não há dúvidas sobre isso, esse (UFC Casa Branca) será o evento mais desafiador que já fizemos. Estou vindo de um evento em estádio, que é algo que não gosto, para a coisa que mais detesto, que são eventos ao ar livre. Então sim, passamos pela Esfera, agora fizemos no 'Allegiant' (Canelo vs Crawford) e agora estamos indo para Washington D.C, no gramado da Casa Branca. Esse é só um detalhe. Para substituir a grama, porque nós vamos f*** o gramado sul (com a estrutura do evento). O gasto será de 700 mil dólares só para substituir a grama (após o card)", revelou o presidente do Ultimate.

Gasto ou investimento?

Se com apenas um aspecto como a reforma do gramado, que será feita após o evento, o UFC gastará uma quantia considerável, é justo projetar que os gastos totais com o card na Casa Branca irão atingir cifras milionárias. Em contrapartida, dado o ineditismo do show e a provável presença de grandes estrelas do MMA em ação, os custos podem ser considerados, na verdade, um investimento lucrativo no curto prazo.

Um exemplo recente de altos valores envolvidos foi o evento do Ultimate sediado na luxuosa 'Esfera', em Las Vegas. Na oportunidade, Dana White revelou que investiu cerca de R$ 90 milhões no show. E tal quantia foi alcançada e superada somente na bilheteria, que gerou para os cofres da empresa cerca de R$ 120 milhões, um recorde histórico para a liga.

Quem serão os protagonistas?

Como não poderia deixar de ser, alguns lutadores do plantel do UFC já se disponibilizaram para participarem do evento na Casa Branca. Mas curiosamente, entre os homens, os EUA não conta com nenhum campeão em atividade. Dada esta lacuna, o nome de Conor McGregor surge com força para estrelar a atração. O irlandês já garantiu, inclusive, ter assinado o contrato para ser um dos lutadores presentes no show.

Dada a natureza comemorativa do card, é justo pensar que um representante norte-americano e popular seria um encaixe perfeito para a vaga de protagonista. Entre as mulheres, portanto, há uma candidata em alta na empresa: Kayla Harrison - bicampeã olímpica de judô, ex-campeã da PFL, atual campeã peso-galo (61 kg) do UFC e uma espécie de heroína nacional. A judoca poderia ser escalada, por exemplo, para uma superluta contra a 'GOAT' do MMA feminino, Amanda Nunes.

