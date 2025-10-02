Topo

Cuiabá cede empate ao Paysandu e desperdiça chance de dormir colado no G4

02/10/2025 21h02

Nesta quinta-feira, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Cuiabá visitou o Paysandu no Estádio Leônidas Sodré de Castro, em Belém, e empatou por 1 a 1. Apesar do gol de Alejandro Martínez, Maurício Garcez deixou tudo igual.

Situação da Tabela

Com o resultado, o Cuiabá desperdiçou a chance de dormir colado no G4 e seguiu em sexto lugar, agora com 46 pontos. Se vencesse, alcançaria os mesmos 30 somados do Athletico-PR, que se encontra em quarto, mas com um jogo a menos. O Paysandu, por sua vez, chegou a 26 pontos e seguiu na lanterna.

? Resumo do jogo

?PAYSANDU 1 x 1 CUIABÁ ?

? Competição: 30ª rodada da Série B

?? Local: Estádio Leônidas Sodré de Castro, Belém (PA)

? Data: 2 de outubro 2025 (quinta-feira)

? Horário: 19h (de Brasília)

Gols

  • ? Alejandro Martínez, aos 32? do 1ºT (Cuiabá)

  • ?Maurício Garcez, aos 43? do 2ºT (Paysandu)

Como foi o jogo

O gol do Cuiabá foi marcado aos 32 minutos. Alejandro Martínez recebeu passe de David e, com muita categoria, acertou um belo chute de fora da área.

O Paysandu, porém, foi buscar o empate aos 43 da etapa final, com Maurício Garcez. Com muita frieza, o atleta converteu a cobrança de pênalti.

Próximos jogos

Paysandu

  • Enfrenta o Botafogo-SP na próxima terça-feira (7), às 21h35, no Estádio Santa Cruz, pela 31ª rodada da Série B

Cuiabá

  • Joga contra o Novorizontino na próxima quarta-feira (8), às 19h, na Arena Pantanal, pela 31ª rodada da Série B

