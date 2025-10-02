Topo

Esporte

Crystal Palace vence o Dínamo de Kiev na estreia da Liga Conferência

02/10/2025 16h01

Nesta quinta-feira, o Crystal Palace venceu o Dínamo de Kiev por 2 a 0, no Motor Lublin Arena, pela primeira rodada da Liga Conferência. Daniel Muñoz e Eddie Nketiah anotaram os gols para garantir o bom resultado.

Situação da tabela

Com o resultado, o Crystal Palace conquista seus três primeiros pontos na competição e aparece na quarta posição. O Dínamo de Kiev, em contrapartida, permanece zerado e ocupa o 32º lugar da tabela.

? Resumo do jogo

?DÍNAMO DE KIEV 0 X 2 CRYSTAL PALACE?

? Competição: 1ª rodada da Liga Conferência

?? Local: Motor Lublin Arena, em Lublin

? Data: 2 de outubro de 2025 (quinta-feira)

? Horário: 13h45 (de Brasília)

Gols

  • ? Daniel Muñoz, aos 31? do 1ºT (Crystal Palace)

  • ? Eddie Nketiah, aos 13? do 2ºT (Crystal Palace)

Como foi o jogo

O Crystal Palace inaugurou o marcador aos 31 minutos do primeiro tempo, com Daniel Muñoz. O lateral direito recebeu cruzamento de Yeremy na pequena área e subiu mais que o marcador para concluir de cabeça no ângulo de Ruslan Neshcheret.

Aos 13 minutos da etapa complementar, Eddie Nketiah ampliou a vantagem para os visitantes. O camisa 9 saiu do banco de reservas na volta do intervalo e não precisou de muito tempo para marcar. Após bela jogada individual, Yeremy encontrou o centroavante na pequena área, que só desviou para o fundo do gol.

O Crystal Palace ainda ficou com um jogador a menos em campo depois de Borna Sosa receber o segundo amarelo e ser expulso. Mesmo assim, manteve a vantagem de dois gols, confirmando o triunfo na estreia da Liga Conferência.

Próximos jogos

Dínamo de Kiev

  • Dínamo de Kiev x FC Metalist (8ª rodada do Campeonato Ucraniano)

  • Data e horário: 05/10 (domingo) às 9h30

  • Local: Estádio Dínamo Lobanovsky, em Kiev

Crystal Palace

  • Everton x Crystal Palace (7ª rodada do Campeonato Inglês)

  • Data e horário: 05/10 (domingo) às 10h

  • Local: Everton Stadium, em Manchester

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Lille vence a Roma pela segunda rodada da Liga Europa

Crystal Palace vence o Dínamo de Kiev na estreia da Liga Conferência

Corinthians é condenado a pagar R$ 6 milhões por dívida na contratação de Charles

Palmeiras se reapresenta e inicia preparação para clássico contra o São Paulo

'Conflito é da Leila com o Palmeiras', diz PVC sobre empréstimo da Crefisa

Sinner admite mudanças após derrota na final do US Open: 'Ajustes para melhorar como jogador'

Ancelotti convoca Vitinho, do Botafogo, para substituir Vanderson na Seleção

Onde vai passar Flamengo x Cruzeiro pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Dana White projeta gasto de R$ 3,7 milhões com reforma de gramado no UFC Casa Branca

Palmeiras irá à Justiça contra o Flamengo após bloqueio de repasses da Libra

Com Memphis como dúvida, Corinthians inicia preparação para pegar o Mirassol