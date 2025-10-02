Crystal Palace vence o Dínamo de Kiev na estreia da Liga Conferência

Nesta quinta-feira, o Crystal Palace venceu o Dínamo de Kiev por 2 a 0, no Motor Lublin Arena, pela primeira rodada da Liga Conferência. Daniel Muñoz e Eddie Nketiah anotaram os gols para garantir o bom resultado.

Situação da tabela

Com o resultado, o Crystal Palace conquista seus três primeiros pontos na competição e aparece na quarta posição. O Dínamo de Kiev, em contrapartida, permanece zerado e ocupa o 32º lugar da tabela.

? Resumo do jogo

?DÍNAMO DE KIEV 0 X 2 CRYSTAL PALACE?

? Competição: 1ª rodada da Liga Conferência



?? Local: Motor Lublin Arena, em Lublin



? Data: 2 de outubro de 2025 (quinta-feira)



? Horário: 13h45 (de Brasília)

Gols

? Daniel Muñoz, aos 31? do 1ºT (Crystal Palace)

? Eddie Nketiah, aos 13? do 2ºT (Crystal Palace)

Como foi o jogo

O Crystal Palace inaugurou o marcador aos 31 minutos do primeiro tempo, com Daniel Muñoz. O lateral direito recebeu cruzamento de Yeremy na pequena área e subiu mais que o marcador para concluir de cabeça no ângulo de Ruslan Neshcheret.

Aos 13 minutos da etapa complementar, Eddie Nketiah ampliou a vantagem para os visitantes. O camisa 9 saiu do banco de reservas na volta do intervalo e não precisou de muito tempo para marcar. Após bela jogada individual, Yeremy encontrou o centroavante na pequena área, que só desviou para o fundo do gol.

O Crystal Palace ainda ficou com um jogador a menos em campo depois de Borna Sosa receber o segundo amarelo e ser expulso. Mesmo assim, manteve a vantagem de dois gols, confirmando o triunfo na estreia da Liga Conferência.

Próximos jogos

Dínamo de Kiev

Dínamo de Kiev x FC Metalist (8ª rodada do Campeonato Ucraniano)

(8ª rodada do Campeonato Ucraniano) Data e horário : 05/10 (domingo) às 9h30

: 05/10 (domingo) às 9h30 Local: Estádio Dínamo Lobanovsky, em Kiev

Crystal Palace