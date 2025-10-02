Criciúma mira liderança na abertura da 30ª rodada da Série B

A Série B do Campeonato Brasileiro vai chegando à sua reta final e terá sequência nesta quinta-feira, quando dois jogos abrem a 30ª rodada da competição nacional. Os destaques ficam por conta do Criciúma, que tenta retomar a liderança, enquanto o Cuiabá mira o G-4 - grupo de acesso.

Buscando se recuperar da dura derrota em casa por 4 a 2 para o Paysandu na última rodada, o Criciúma volta a campo a partir das 21h30, quando tenta retomar a liderança diante do Vila Nova, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga - OBA - em Goiânia (GO).

Com 49 pontos, o time catarinense está apenas um atrás de Goiás e Coritiba, ambos com 50, e retoma a liderança em caso de vitória, ao menos, de forma provisória. Do outro lado, com 38, o time goiano tenta passar a olhar para a parte de cima da tabela e se distanciar do fantasma do rebaixamento.

Pouco mais cedo, às 19h, o Cuiabá tenta se aproximar do G-4 diante do Paysandu, que chega motivado. Com 45 pontos, o time mato-grossense está três atrás do Athletico-PR, primeiro time no G-4, mas com duas vitórias a menos. Do outro lado, com 25, o time da Curuzu tenta seguir vivo na briga contra a degola e sair da lanterna.

Na sexta-feira, mais três jogos dão sequência à 30ª rodada. A partir das 19h, Athletic-MG e Amazonas medem forças na Arena Sicredi, em São João del Rei (MG), antes de Coritiba e Botafogo-SP, às 21h30, no estádio Couto Pereira, e CRB e Avaí, às 21h35, no estádio Rei Pelé.

No sábado, a emoção começa a partir das 16h, quando a Chapecoense recebe o Novorizontino na Arena Condá. Mais tarde, às 18h30, é a vez de Volta Redonda e Goiás batalharem no estádio Raulino de Oliveira, antes de Ferroviária e América-MG, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.

A rodada termina no domingo, com mais dois jogos. A partir das 16h, o Operário-PR recebe o Remo no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR). Já às 20h30, o Atlético-GO recebe o Athletico-PR, no Antônio Accioly.