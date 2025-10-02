Criciúma busca empate com Vila Nova e volta para a liderança da Série B

Apesar de ter saído atrás no placar, o Criciúma não se entregou e conseguiu um importante empate para voltar à liderança provisória da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO), ficou no 1 a 1 com o Vila Nova pela 30ª rodada. Os donos da casa chegaram ao oitavo jogo sem vitória.

Com o resultado, o Criciúma embolou de vez a briga pela liderança. Afinal, empatou em pontos com Coritiba e Goiás - 50 - mas leva a melhor nos critérios de desempate e por isso irá dormir na ponta. Já o Vila Nova, apesar do jejum, segue na parte intermediária da tabela com 39 pontos.

Jogando em casa, o Vila Nova começou a partida fazendo pressão e não demorou para abrir o placar. Logo aos seis minutos, Júnior Todinho recebeu na área e acertou um chute colocado, para marcar um golaço. A bola fez uma curva e entrou no ângulo. Apesar da vantagem, o time goiano recuou depois do gol e viu o Criciúma equilibrar o duelo e criar oportunidades.

Apesar disso, o gol de empate saiu apenas no segundo tempo, em uma jogada de bola parada. Aos 12 minutos, depois de um escanteio cobrado na área, Diego Gonçalves apareceu na segunda trave para desviar de cabeça. Ambos os times foram para o tudo ou nada, mas o empate persistiu no placar.

Os dois times voltam a campo no decorrer da próxima semana para a disputa da 31ª rodada da Série B. Na terça-feira, o Criciúma visita o Amazonas, em Manaus (AM), no Estádio Carlos Zamith, às 20h. Na quarta-feira, o Vila Nova encara o América-MG, também fora de casa, na Arena Independência, às 21h30.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA-GO 1 X 1 CRICIÚMA

VILA NOVA-GO - Halls; Elias, Tiago, Weverton e Willian Formiga; João Vieira (Jean Mota), Ralf e Igor Henrique (Dodô); Júnior Todinho (André Luís), Gabriel Poveda (Bruno Mendes) e Guilherme Parede (Pedro Romano). Técnico: Umberto Louzer.

CRICIÚMA - Alisson; Marcinho, Rodrigo, Luciano Castán e Jonathan (Lucas Dias); Matheus Trindade (Léo Naldi), Gui Lobo (Filipe Mateus), Jhonata Robert (Thales) e Luiz Henrique (Hiago); Nicolas (Borasi) e Diego Gonçalves. Técnico: Eduardo Baptista.

GOLS - Júnior Todinho, aos seis, do primeiro tempo. Diego Gonçalves, aos 12 minutos, do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Hiago e Jhonata Robert.

CARTÃO VERMELHO - Weverton.

ÁRBITRO - Fernando Salles Nascimento Filho (PA).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Onésio Brasileiro Alvarenga - OBA -, em Goiânia (GO).