Criciúma busca empate com Vila Nova e dorme na liderança da Série B

02/10/2025 23h41

Nesta quinta-feira, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Criciúma visitou o Vila Nova no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, e empatou por 1 a 1. O gol dos mandantes foi marcado por Júnior Todinho, enquanto Diego Gonçalves deixou tudo igual.

Situação da Tabela

Com o resultado, o Criciúma alcançou 50 pontos e assumiu a liderança da Série B. No entanto, a equipe poderá perder a posição, já que Goiás e Coritiba, ambos com os mesmos 50 somados, e Athletico-PR, com 47, ainda entram em campo na rodada. Por outro lado, o Vila Nova dorme na 13ª colocação, agora com 39 pontos.

? Resumo do jogo

? VILA NOVA 1 x 1 CRICIÚMA ?

? Competição: 30ª rodada da Série B

?? Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO)

? Data: 2 de outubro de 2025 (quinta-feira)

? Horário: 21h30 (de Brasília)

Gols

  • ? Júnior Todinho, aos 6? do 1ºT (Vila Nova)

  • ? Diego Gonçalves, aos 13? do 2ºT (Criciúma)

Como foi o jogo

O placar foi aberto aos seis minutos de partida, com Júnior Todinho. O atleta do Vila Nova recebeu o passe de João Pedro na direita e, com muita categoria, acertou o ângulo do goleiro Alisson.

O empate do Tigre veio com Diego Gonçalves, aos 13 da etapa final. Rodrigo desviou de cabeça após o escanteio e encontrou o companheiro, que chegou para completar para as redes.

Próximos jogos

Vila Nova

  • Visita o América-MG na próxima quarta-feira (8), às 21h30, na Arena Independência, pela 31ª rodada da Série B

Criciúma

  • Joga contra o Amazonas na próxima terça-feira (7), às 20h, no Estádio Carlos Zamith, pela 31ª rodada da Série B

