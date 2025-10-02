Crespo exalta elenco do São Paulo após vitória em Fortaleza: "Espírito prevaleceu"

O técnico Hernán Crespo foi só elogios aos seus jogadores após a vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza, nesta quinta-feira, na Arena Castelão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O comandante tricolor teve de lidar com a expulsão precoce de Rigoni, aos 20 minutos do primeiro tempo, mas viu seus jogadores se superarem dentro de campo para encerrar a sequência de quatro derrotas e um tabu de quase cinco anos sem vencer o Fortaleza.

"Acho que o espírito sempre foi igual. Muitas vezes aconteceu que o resultado não acompanhou o rendimento do time. Se você ver os últimos jogos, não mereceu o placar que teve. Acho que o espírito do grupo prevaleceu outra vez, em um momento difícil. O time sempre manteve a mesma linha, com coragem. É comovente ver. Muitas vezes são criticados, mas lutam, brigam todo dia para conseguir resultados", comentou Crespo.

"A identidade o grupo sempre defendeu e talvez foi ainda mais difícil contra um rival que historicamente não perdia, fazia 11 jogos que não perdia para o São Paulo. Chegar aqui e conquistar uma vitória desse jeito, com todas as adversidades... é um grupo que merece", completou.

Contra o Fortaleza o São Paulo entrou em campo com uma linha de zaga que contou com dois volantes improvisados: Negrucci e Luiz Gustavo, que não atuava há seis meses. Sem Arboleda, suspenso, e Ferraresi, Tolói e Alan Franco, lesionados, o Tricolor precisou se reinventar e mostrou a força de seu elenco contra um adversário que também não é parâmetro para muita coisa, já que figura na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro.

"A expectativa é sempre de ganhar o jogo, com todas as dificuldades. A gente trabalha no São Paulo, tem problema todos os dias. Tenho muitos. Sabemos onde estamos, sabemos que vamos ter problemas todos os dias. A ideia é focar na solução, não no problema, e confiar no grupo de jogadores, em como eles treinam todos os dias", disse o técnico do São Paulo.

Depois da vitória vão falar que o grupo é grande, que Crespo é um fenômeno, mas temos que confiar, trabalhamos dia a dia, e normalmente o resultado é consequência. Mas, o futebol nos ensina que nem sempre é assim. Ao fim do dia, contamos duas derrotas na Libertadores, para mim, eliminado, todos vão ser eliminados, menos o campeão. Acho que pode acontecer uma derrota depois da eliminação também. Hoje, na situação atual, tínhamos que demonstrar que estávamos em pé e agregamos ainda mais problemas, mas se você confia nos jogadores, no trabalho, as coisas acabam", concluiu.

O São Paulo volta a campo no próximo domingo, às 16h (de Brasília), contra o Palmeiras, no Morumbis. Para essa partida, o técnico Hernán Crespo não poderá contar com Rigoni, expulso contra o Fortaleza.