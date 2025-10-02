Crespo diz que não é 'fenômeno' e pede para que falem menos sobre Luciano

Hernán Crespo disse que não é um "fenômeno", mas valorizou trabalho comandando o São Paulo e defendeu Luciano após vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza, nesta quinta-feira.

"Hoje é fácil falar"

A expectativa é sempre ganhar. A gente trabalha no São Paulo, a gente vai ter problemas todos os dias. Se pudesse assinar [um contrato] para ter apenas um [problema], eu assinava. A ideia é focar nas soluções, e não no problema, e confiar no grupo de jogadores. Hoje é fácil falar que o grupo é bom, que o Crespo é fenômeno... Não, não, não. Aqui temos que confiar em quem trabalha todo dia Hernán Crespo, após vitória sobre o Fortaleza

O São Paulo construiu sua vitória com gols no início e no fim do embate no Castelão. Aos 11, Gonzalo Tapia abriu o placar, dez minutos antes de Rigoni ser expulso por solada em Deyverson. Mesmo com um a menos, o São Paulo manteve controle do jogo e chegou ao segundo com Luciano, aos 40 da etapa final.

Luciano não balançava a rede há 13 jogos e foi um dos principais alvos de vaias da torcida na eliminação para a LDU na Copa Libertadores. O camisa 10, que chegou a admitir que desperdiçou muitas chances no confronto com os equatorianos, não comemorou o gol no Castelão e foi defendido por Crespo depois do jogo.

É o momento de falar menos de Luciano. Está se falando muito. Quando cheguei, falava-se muito e falava-se bem. Neste período, não se fala muito bem. É o momento de ficar tranquilo

O São Paulo foi a campo cheio de desfalques, sobretudo no setor de defesa. Por isso, o argentino precisou armar uma linha de três apenas com Sabino ao lado dos improvisados Negrucci, jovem cria da base, e Luiz Gustavo, que ficou quase seis meses fora de ação após ser internado por conta de um tromboembolismo pulmonar.

Agora, o time volta a focar no clássico de domingo, contra o Palmeiras, quando deve ter importantes retornos, como de Lucas, Arboleda e Alan Franco. A bola rola às 16h (de Brasília), no Morumbis, pelo Brasileirão.

O que mais Crespo falou?

Elogios a Luiz Gustavo. "Todos os jogadores têm uma história. E acho que é muito mais fácil falar hoje do Luiz Gustavo, do Negrucci... Luiz Gustavo já corria à beira do campo há seis meses, lutando para voltar. Isso é uma paixão, uma grande paixão. Um amor ao futebol. Acho que essas coisas são importantes para o grupo, mas são mensagens para todos. Podemos ganhar, podemos perder. Mas quando se treina com paixão todos os dias... É legal."

"Momento complicado". "Normalmente o resultado é consequência. Normalmente, porque o futebol ensina que nem sempre é assim. É um momento complicado, porque sofremos duas derrotas na Libertadores, mas, para mim, vale só uma: fomos eliminados."

Preparação para o clássico. "Tem muita coisa para acontecer até domingo. Mas, hoje, estamos felizes. Hoje, voltamos para casa felizes. Confiantes com o grupo, com o resultado, com a grande performance do time, que foi aguerrido, teve coragem, mesmo com muitas dificuldades. O time entendeu o que precisava: lutar, brigar, tentar respeitar a bola, e foi assim que chegamos ao segundo gol, mas o futuro..."

Trabalho no São Paulo. "Para chegar ao Campeonato Brasileiro [com o São Paulo, na primeira passagem], tive que ganhar a Copa Sul-Americana [com o Defensa y Justicia, em 2020] e, para voltar, tive que ganhar a Champions League Asiática [com o Al Ain, em 2024]. Não estou aqui por que me deram de presente."