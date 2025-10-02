CRB x Avaí pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações
Nesta sexta-feira, CRB e Avaí se enfrentam em compromisso válido pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para às 21h35 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé.
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.
Onde assistir CRB x Avaí ao vivo?
- TV: ESPN e Rede TV
- Streaming: Disney+
- YouTube: Desimpedidos
Como chega o CRB para o confronto
O CRB vem de uma derrota para o Remo por 4 a 2 e caiu para a décima posição da tabela, com 40 pontos.
Como chega o Avaí para o confronto
O Avaí perdeu para o líder Coritiba por 2 a 0 no último jogo e aparece na 11ª posição, com 40 pontos.
Histórico do confronto
As equipes se enfrentaram 26 vezes na história, com 13 vitórias do Avaí, quatro empates e nove triunfos do CRB.
Veja os placares dos últimos cinco jogos entre as equipes:
- 07/06/2025: Avaí 1 x 0 CRB (Série B)
- 31/08/2024: CRB 1 x 2 Avaí (Série B)
- 14/05/2024: Avaí 2 x 1 CRB (Série B)
- 11/11/2023: Avaí 1 x 1 CRB (Série B)
- 23/08/2023: CRB 1 x 1 Avaí (Série B)
Estatísticas
CRB na Série B
- 10ª posição
- 12 vitórias, 4 empates e 13 derrotas
- 33 gols marcados
- 30 gols sofridos
Avaí na Série B
- 11ª posição
- 10 vitórias, 10 empates e 9 derrotas
- 36 gols marcados
- 32 gols sofridos
Prováveis escalações
Provável escalação do CRB
Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Luis Segovia, Fábio Alemão e Léo Campos; Higor Meritão, Crystopher e Danielzinho; Thiaguinho, Dadá Belmonte e Mikael.
Técnico: Eduardo Barroca
Provável escalação do Avaí
Igor Bohn; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e DG; Zé Ricardo, João Vitor e Marquinhos Gabriel; Thayllon, Cléber e Emerson Ramon.
Técnico: Vinícius Bergantin
Arbitragem
A equipe de arbitragem não foi divulgada.
Ficha técnica
Jogo: CRB x Avaí
Campeonato: 30ª rodada da Série B do Brasileiro
Data: 3 de outubro de 2025 (sexta-feira)
Horário: 21h35 (de Brasília)
Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió
Onde assistir: ESPN, Rede TV, Disney+ e Desimpedidos