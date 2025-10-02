CRB x Avaí pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Nesta sexta-feira, CRB e Avaí se enfrentam em compromisso válido pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para às 21h35 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.

Onde assistir CRB x Avaí ao vivo?

TV : ESPN e Rede TV

: ESPN e Rede TV Streaming : Disney+

: Disney+ YouTube: Desimpedidos

Tudo pronto para o confronto de amanhã as 21h35 contra o Avaí! Avante, Regatas!?????????????? ? Francisco Cedrim pic.twitter.com/5V6BeaQHT1 ? CRB (@CRBoficial) October 2, 2025

Como chega o CRB para o confronto

O CRB vem de uma derrota para o Remo por 4 a 2 e caiu para a décima posição da tabela, com 40 pontos.

Como chega o Avaí para o confronto

O Avaí perdeu para o líder Coritiba por 2 a 0 no último jogo e aparece na 11ª posição, com 40 pontos.

Histórico do confronto

As equipes se enfrentaram 26 vezes na história, com 13 vitórias do Avaí, quatro empates e nove triunfos do CRB.

Veja os placares dos últimos cinco jogos entre as equipes:

07/06/2025: Avaí 1 x 0 CRB (Série B)

31/08/2024: CRB 1 x 2 Avaí (Série B)

14/05/2024: Avaí 2 x 1 CRB (Série B)

11/11/2023: Avaí 1 x 1 CRB (Série B)

23/08/2023: CRB 1 x 1 Avaí (Série B)

Estatísticas

CRB na Série B

10ª posição

12 vitórias, 4 empates e 13 derrotas

33 gols marcados

30 gols sofridos

Avaí na Série B

11ª posição

10 vitórias, 10 empates e 9 derrotas

36 gols marcados

32 gols sofridos

Prováveis escalações

Provável escalação do CRB

Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Luis Segovia, Fábio Alemão e Léo Campos; Higor Meritão, Crystopher e Danielzinho; Thiaguinho, Dadá Belmonte e Mikael.



Técnico: Eduardo Barroca

Provável escalação do Avaí

Igor Bohn; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e DG; Zé Ricardo, João Vitor e Marquinhos Gabriel; Thayllon, Cléber e Emerson Ramon.



Técnico: Vinícius Bergantin

Arbitragem

A equipe de arbitragem não foi divulgada.

Ficha técnica

Jogo: CRB x Avaí



Campeonato: 30ª rodada da Série B do Brasileiro



Data: 3 de outubro de 2025 (sexta-feira)



Horário: 21h35 (de Brasília)



Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió



Onde assistir: ESPN, Rede TV, Disney+ e Desimpedidos