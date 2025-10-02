Topo

Esporte

CRB x Avaí pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

02/10/2025 20h00

Nesta sexta-feira, CRB e Avaí se enfrentam em compromisso válido pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para às 21h35 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.

Onde assistir CRB x Avaí ao vivo?

  • TV: ESPN e Rede TV

  • Streaming: Disney+

  • YouTube: Desimpedidos

Como chega o CRB para o confronto

O CRB vem de uma derrota para o Remo por 4 a 2 e caiu para a décima posição da tabela, com 40 pontos.

Como chega o Avaí para o confronto

O Avaí perdeu para o líder Coritiba por 2 a 0 no último jogo e aparece na 11ª posição, com 40 pontos.

Histórico do confronto

As equipes se enfrentaram 26 vezes na história, com 13 vitórias do Avaí, quatro empates e nove triunfos do CRB.

Veja os placares dos últimos cinco jogos entre as equipes:

  • 07/06/2025: Avaí 1 x 0 CRB (Série B)

  • 31/08/2024: CRB 1 x 2 Avaí (Série B)

  • 14/05/2024: Avaí 2 x 1 CRB (Série B)

  • 11/11/2023: Avaí 1 x 1 CRB (Série B)

  • 23/08/2023: CRB 1 x 1 Avaí (Série B)

Estatísticas

CRB na Série B

  • 10ª posição

  • 12 vitórias, 4 empates e 13 derrotas

  • 33 gols marcados

  • 30 gols sofridos

Avaí na Série B

  • 11ª posição

  • 10 vitórias, 10 empates e 9 derrotas

  • 36 gols marcados

  • 32 gols sofridos

Prováveis escalações

Provável escalação do CRB

Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Luis Segovia, Fábio Alemão e Léo Campos; Higor Meritão, Crystopher e Danielzinho; Thiaguinho, Dadá Belmonte e Mikael.

Técnico: Eduardo Barroca

Provável escalação do Avaí

Igor Bohn; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e DG; Zé Ricardo, João Vitor e Marquinhos Gabriel; Thayllon, Cléber e Emerson Ramon.

Técnico: Vinícius Bergantin

Arbitragem

A equipe de arbitragem não foi divulgada.

Ficha técnica

Jogo: CRB x Avaí

Campeonato: 30ª rodada da Série B do Brasileiro

Data: 3 de outubro de 2025 (sexta-feira)

Horário: 21h35 (de Brasília)

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió

Onde assistir: ESPN, Rede TV, Disney+ e Desimpedidos

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Adidas apresenta bola da Copa do Mundo 2026; veja detalhes da Trionda

Coritiba x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Athletic x Amazonas pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

CRB x Avaí pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Carol vence Nauhany Silva, e Pigossi enfrenta Pedretti em confronto brasileiro no Paineras

Corinthians: 'Guia' pode resolver questões de arbitragem? Colunistas opinam

Flamengo sem Pedro, Cruzeiro sem Gabigol: veja escalações da partida

Corinthians é condenado na Fifa por dívida de R$ 6,25 milhões referente à compra de Charles

Santos perde do Bragantino e amarga terceira derrota seguida no Paulista

Transmissão ao vivo de Flamengo x Cruzeiro pelo Brasileirão: veja onde assistir

Vasco se reapresenta após derrota e inicia preparação para encarar o Vitória